Cachete Sierra aclaró cómo es su vínculo con Mar Cosca tras los rumores de romance

Tras su separación de Fiorella “Fio” Giménez, Agustín “Cachete” Sierra quedó en el centro de distintas versiones sobre su vida sentimental. En los últimos días, los rumores lo vincularon con Mar Cosca, aunque el actor se encargó de desmentir que exista un romance entre ellos.

Consultado por Puro Show (Eltrece), Sierra aseguró que continúa soltero y explicó que la repercusión alrededor de su amistad con Cosca surgió por cuestiones mediáticas y no por una situación sentimental.

“Yo te dije que no pasaba nada con Mar, después ella salió con su video y demás...”, expresó el actor. Y agregó: “Se armó todo un lío pero por lo mediático, no por nosotros”.

Cachete Sierra habló de su vínculo con Mar Cosca

Sierra remarcó que, pese a las versiones que circularon, su relación con Mar Cosca continúa siendo de amistad. Incluso contó que la modelo estuvo presente en su cumpleaños y que mantienen un vínculo cercano.

“Nosotros hablamos, estuvo en mi cumpleaños también. Nos llevamos bárbaro”, aseguró.

Además, se mostró contento por el presente laboral de su amiga y destacó un reciente proyecto en el que participó junto al padre de Franzo: “Ahora sacó un video con el padre de Franzo que fue bárbaro, así que me pone muy contento, le está yendo muy bien”.

El mensaje de cariño de Cachete para Fio Giménez

Más allá de las versiones sobre su vida amorosa, el actor también se refirió a Fio Giménez, con quien mantuvo una relación antes de la separación.

Lejos de mostrarse distante, Sierra tuvo palabras de afecto para su expareja y destacó sus cualidades personales y profesionales.

“La amo mucho. La sigo queriendo y espero que pueda seguir para adelante. Tiene mucho talento, carisma, es buena piba, así que le deseo todo lo mejor”, sostuvo.

De esta manera, dejó en claro que, aunque la relación terminó, el cariño por Giménez permanece.

La única situación que incomodaría a Cachete

Durante la entrevista, Walle comparó el caso con la situación que en su momento involucró a Tuli Acosta, Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK. Ante esa referencia, Sierra respondió con humor y planteó cuál sería el único escenario que podría incomodarlo respecto de una futura relación de su expareja.

“Lo único que espero es que no esté con un amigo mío, como en el otro caso. No me gustaría, obvio. Después bancar hay que bancar la cuestión porque nos hemos separado, pero bueno...”, comentó.

Así, Sierra descartó nuevamente cualquier romance con Mar Cosca y aseguró que mantiene una buena relación tanto con ella como con Fio Giménez.

La interna entre Fio Giménez y Melody Luz

En paralelo, la separación de Sierra y Giménez quedó vinculada a otro conflicto que tomó fuerza en los últimos días: el enfrentamiento entre Fio Giménez y Melody Luz.

Durante una emisión del streaming Qué tupé, Giménez se refirió a la relación que mantiene con la bailarina y aseguró que, aunque de su parte no existe un conflicto, percibe cierta tensión.

“Yo creo que me llevo bien porque de mi lado está todo bien, pero puede que por algunas miradas de ella eso no sea así”, sostuvo.

Giménez recordó además que reemplazó a Melody Luz como pareja de Cachete en el Bailando y mencionó un mensaje que había recibido de Alex Caniggia.

“La movieron como pareja de Cachete en el Bailando y me pusieron a mí. También en su momento Alex me mandó un mensaje. No sé si ella se enteró. Tal vez le caigo mal por algo”, explicó.

Melody Luz respondió con dureza

Las declaraciones de Giménez llegaron a oídos de Melody Luz, quien respondió durante el streaming Bondi y cuestionó que su colega hubiera contado públicamente aquella situación.

“Con Cachete compartí lo que tenía que compartir. Yo tuve algo con él, ponele. No sabía que Alex le había hablado, pero me molestó que lo haya contado tan livianamente”, manifestó.

La bailarina fue más allá y lanzó una dura crítica contra Giménez: “Sos una desubicada y eso te hace una mosquita muerta. Por esto mismo me caés mal”.

Luz también aseguró que no necesitaba llegar a una confrontación física para dejar clara su postura y utilizó fuertes términos contra la expareja de Sierra.

“Nos podemos encontrar en cualquier lugar, no hace falta que sea en un ring. No hace falta tocarte porque bastante arrastrada te estoy dejando con las palabras”, expresó.

Finalmente, volvió a cuestionar que Giménez hablara de su relación con Sierra y cerró con una fuerte frase: “Todo el día está hablando de Cachete, ¡basta! ¡Te dejaron porque sos insoportable! Sos una tonta y una mosquita muerta”.

Por ahora, Cachete Sierra negó cualquier romance con Mar Cosca, mientras que el vínculo entre Fio Giménez y Melody Luz continúa marcado por las fuertes declaraciones cruzadas.