Lali Espósito festejó su segunda despedida de soltera

A pocas semanas de su casamiento, Lali Espósito volvió a celebrar su despedida de soltera, esta vez rodeada de sus seres queridos en una cena que tuvo juegos, sorpresas y varios guiños a su carrera.

La cantante, que recientemente realizó su tercer show en el Estadio River Plate, reunió a sus amigas en la Ciudad de Buenos Aires para una noche especial que rápidamente quedó registrada en las redes sociales.

No es la primera celebración de este tipo que tiene Lali. A fines de agosto, su círculo más íntimo, entre ellas Cande Vetrano y Mery del Cerro, la había sorprendido con un viaje a Brasil, donde disfrutaron de unos días juntas y compartieron distintos momentos con sus seguidores.

Esta vez, la celebración fue más íntima, pero no faltaron los detalles pensados especialmente para la futura novia.

Bingo musical, velos y un guiño muy “Lali”

Las imágenes que compartió Mery del Cerro en Instagram permitieron conocer algunos de los momentos que vivieron durante la cena.

Uno de los protagonistas de la noche fue el bingo musical, un juego que animó la celebración y generó risas entre las invitadas.

Pero hubo un detalle que rápidamente llamó la atención: las mozas que atendieron a las invitadas llevaron remeras con la frase “Me enamoré, taradas”, una expresión que Lali popularizó durante sus shows y que se convirtió en uno de sus clásicos guiños con el público.

Además, los velos de novia estuvieron presentes durante la celebración, reforzando el clima de cuenta regresiva hacia el casamiento.

El tradicional juego de las cintas

Otro de los momentos destacados de la noche fue el clásico juego de las cintas en la torta rogel.

La dinámica consistió en que cada invitada eligiera una cinta. Según la tradición, una de ellas está vinculada a un anillo escondido y la persona que lo encuentra será la próxima en casarse.

La celebración terminó con fotos, risas y distintos registros que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Así, mientras se acerca la fecha del gran día, Lali suma una nueva despedida de soltera a la lista de festejos previos a su casamiento, esta vez con una noche llena de detalles que llevaron su sello personal.