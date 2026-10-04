Inglaterra aplastó a Croacia y logró una goleada histórica por 7-0 en la Nations League

Lo que prometía ser un partido de alto voltaje en territorio croata terminó convertido en una goleada histórica. Inglaterra no tuvo piedad y derrotó 7-0 a Croacia por la Nations League, en una actuación arrolladora que dejó al conjunto local sin respuestas durante los 90 minutos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel fue superior de principio a fin, mostró una enorme contundencia ofensiva y consiguió una victoria clave para sus aspiraciones en el torneo. Con este resultado, Inglaterra alcanzó los seis puntos y comparte el liderazgo del Grupo C con España.

Inglaterra golpeó desde el comienzo

El conjunto visitante salió decidido a imponer condiciones y rápidamente encontró el camino al gol. A los 8 minutos, Jude Bellingham filtró un pase preciso para Harry Kane, quien definió con un potente derechazo para abrir el marcador.

Croacia intentó reaccionar, pero Inglaterra mantuvo la presión y no le permitió acomodarse en el partido. A los 21 minutos, apareció nuevamente Bellingham para ampliar la diferencia después de una asistencia de Anthony Gordon.

El dominio inglés continuó y, a los 39 minutos, llegó el tercero. Jarell Quansah envió un centro preciso al área y Gordon apareció para conectar un cabezazo que dejó el marcador 3-0.

Pero todavía habría tiempo para otro golpe antes del descanso. A los 45 minutos, Bellingham volvió a ser protagonista al asistir a Bukayo Saka, quien definió para establecer el contundente 4-0.

Croacia se fue al vestuario completamente desorientada y con una segunda mitad que se presentaba como un verdadero desafío.

Inglaterra no levantó el pie del acelerador

Lejos de conformarse con la ventaja, Inglaterra mantuvo la intensidad durante el complemento. A los 53 minutos, un centro de Elliot Anderson encontró a Harry Kane cerca del arco y el delantero inglés marcó nuevamente para conseguir su doblete y el 5-0.

La superioridad británica era absoluta. Croacia no encontraba la manera de frenar los ataques y, a los 68 minutos, llegó otro golpe.

Kane asistió a Saka, que sacó un potente remate al ángulo para convertir el 6-0 y completar su doblete.

Con el encuentro completamente definido, Inglaterra siguió buscando más. A los 87 minutos, Morgan Rogers encabezó un contraataque y definió con un zurdazo cruzado para sentenciar el 7-0 definitivo.

Una goleada que deja a Inglaterra en lo más alto

El resultado terminó siendo mucho más que una victoria. Inglaterra protagonizó una de sus actuaciones más contundentes de los últimos tiempos y consiguió una goleada histórica ante Croacia.

Con siete goles, dominio absoluto y una notable eficacia ofensiva, el equipo de Tuchel dejó una imagen contundente en la Nations League y sumó tres puntos fundamentales.

Del otro lado quedó una Croacia que nunca pudo competir en igualdad de condiciones y que terminó sufriendo una de las derrotas más duras de su historia reciente.

Inglaterra goleó 7-0, se subió a la cima del Grupo C y dejó un claro mensaje en la Nations League.