Moscú amenazó con intensificar sus ataques contra Ucrania

Moscú anunció que reforzará los ataques contra objetivos militares e infraestructura vinculada a la defensa en Kiev y otras regiones, en respuesta a la decisión de Ucrania de ampliar sus operaciones contra la industria petrolera rusa

Las autoridades de Rusia anunciaron que intensificarán los ataques contra objetivos militares e infraestructura vinculada a la defensa en Kiev y otras regiones de Ucrania, luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anticipara una ampliación de las operaciones contra las refinerías de petróleo rusas.

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que la decisión responde a las declaraciones del mandatario ucraniano sobre la estrategia de Kiev contra instalaciones energéticas dentro de Rusia. Según Moscú, sus fuerzas concentrarán los ataques en objetivos militares, la industria de defensa y la infraestructura asociada en territorio ucraniano.

Moscú vinculó la escalada con los ataques contra las refinerías rusas

El anuncio del Kremlin se produjo un día después de que Zelensky afirmara que Ucrania incrementará los ataques contra las refinerías rusas.

El presidente ucraniano justificó esta decisión como una respuesta a lo que describió como una nueva estrategia aérea de Moscú destinada a ejercer presión sobre la población civil y provocar el abandono de Kiev y otras ciudades.

Zelensky aseguró además que los servicios de inteligencia ucranianos obtuvieron documentos que atribuyó al presidente ruso, Vladímir Putin, y que, según su interpretación, contienen una ampliación de los posibles blancos de los ataques durante el invierno boreal.

“Hemos visto los documentos y sabemos que les permiten atacar infraestructuras, logística, carreteras, colegios y hospitales para presionar a la población a que abandone la capital y otras ciudades”, declaró el mandatario.

Zelensky sostuvo que Kiev no atacará objetivos civiles y afirmó que el cambio de estrategia atribuido a Rusia busca mostrar fortaleza mientras las fuerzas de Moscú atraviesan dificultades en algunos sectores del frente y registran un aumento de bajas.

Sin embargo, las afirmaciones sobre la existencia y el contenido de esos documentos no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Rusia justificó sus ataques como represalias

El Kremlin no había respondido públicamente a las acusaciones de Zelensky. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso pidió a los ciudadanos extranjeros abandonar Kiev y aseguró que Moscú continuará con ataques sistemáticos.

Las autoridades rusas describieron estas operaciones como represalias por los ataques ucranianos realizados dentro de Rusia durante los últimos meses.

Tanto Moscú como Kiev niegan atacar deliberadamente a civiles, aunque ambos gobiernos se acusan mutuamente de impactar infraestructura y zonas no militares durante el conflicto.

La escalada se produce en medio de una creciente intensidad de la guerra aérea. Rusia utiliza misiles balísticos y drones contra ciudades de distintas regiones de Ucrania, mientras que Kiev concentra parte de sus operaciones de largo alcance contra la industria petrolera y empresas estratégicas rusas.

Friedrich Merz llegó a Kiev y ratificó el apoyo de Alemania

En medio de la nueva escalada, el canciller alemán, Friedrich Merz, llegó este domingo a Kiev en su segundo viaje a Ucrania desde que asumió el cargo.

La visita tuvo como objetivo expresar el respaldo de Alemania al gobierno de Zelensky frente al aumento de los ataques rusos.

“Si no se detiene a Rusia, su máquina de guerra tarde o temprano se volverá contra nosotros”, afirmó Merz en un comunicado.

El jefe del Gobierno alemán aseguró además que transmitió a Zelensky que Ucrania puede seguir contando con el apoyo de Berlín.

Alemania destinó desde el comienzo de la invasión rusa más de 43.300 millones de euros, equivalentes a unos 48.800 millones de dólares, además de proporcionar equipamiento y armamento, según datos citados por la delegación alemana.

Merz también destacó la cooperación entre empresas alemanas y ucranianas en materia tecnológica y sostuvo que esa relación contribuye a fortalecer las capacidades de defensa de ambos países.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania vuelven a intercambiar amenazas y acusaciones en una guerra que atraviesa una nueva fase de intensificación de los ataques aéreos.