Hígado graso: 4 snacks que recomiendan los nutricionistas

El hígado cumple funciones fundamentales: procesa nutrientes, participa en el metabolismo del colesterol y ayuda a eliminar sustancias del organismo. Por eso, mantener una alimentación equilibrada es importante para acompañar la salud hepática.

En personas con hígado graso, las elecciones alimentarias pueden formar parte de un abordaje integral. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) recomienda sostener cambios en la alimentación y la actividad física, además de reducir el consumo de azúcares agregados, grasas saturadas y productos ultraprocesados.

En ese contexto, priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes de grasas insaturadas puede contribuir a una alimentación favorable para la salud metabólica. Ningún alimento por sí solo previene o revierte una enfermedad, pero algunas opciones pueden ser mejores alternativas para las colaciones.

El sitio especializado EatingWell reunió las recomendaciones de las nutricionistas y dietistas Caroline Thomason Bunn y Lisa Andrews, quienes propusieron cuatro opciones para incorporar entre las comidas.

1. Frutos secos

Almendras, nueces, castañas de cajú y otros frutos secos combinan grasas insaturadas, proteínas y fibra, tres nutrientes que pueden formar parte de un patrón alimentario saludable.

Además, aportan vitamina E y antioxidantes. Andrews destacó la presencia de estos componentes y su relación con una alimentación que puede contribuir a reducir procesos inflamatorios.

Las nueces también son una fuente de grasas omega-3 y forman parte de los alimentos habituales del patrón mediterráneo, junto con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Una alternativa sencilla es consumir una porción pequeña de frutos secos junto con una fruta, para combinar fibra, carbohidratos y grasas insaturadas.

2. Garbanzos tostados

Los garbanzos tostados pueden ser una opción para quienes buscan una colación crocante y diferente. La nutricionista Caroline Thomason Bunn destacó especialmente su contenido de fibra y proteínas.

Según los datos citados por EatingWell, 28 gramos de garbanzos aportan alrededor de 6 gramos de fibra y una cantidad similar de proteína.

La fibra soluble puede contribuir al manejo del colesterol, un aspecto relevante porque el hígado participa en su producción, procesamiento y reciclaje.

Los garbanzos forman parte del grupo de legumbres que las guías europeas recomiendan incorporar dentro de una alimentación equilibrada. En el caso de los productos tostados, es importante prestar atención a los ingredientes agregados, especialmente la cantidad de sal, y al tamaño de la porción.

3. Palta sobre pan integral

Una tostada de pan integral con palta combina fibra, cereales integrales y grasas monoinsaturadas.

La palta aporta fibra y grasas monoinsaturadas, mientras que el pan integral suma fibra y nutrientes presentes en los cereales integrales.

De acuerdo con los datos citados por la publicación, 100 gramos de palta contienen alrededor de 7 gramos de fibra y 10 gramos de grasas monoinsaturadas.

Esta combinación se relaciona con el patrón de alimentación mediterráneo, que incluye aceite de oliva, frutos secos, legumbres, cereales integrales, frutas y verduras.

Sin embargo, es importante aclarar que una tostada con palta no constituye un tratamiento para el hígado graso. La alimentación debe formar parte de un abordaje general que también contemple actividad física y otros factores de riesgo.

4. Naranjas y pomelo

Los cítricos pueden ser otra alternativa sencilla para una colación, ya que aportan fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes.

Las naranjas contienen hesperidina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El pomelo, por su parte, aporta compuestos como naringina y naringenina.

De todos modos, la evidencia disponible sobre estos compuestos y sus efectos específicos sobre la salud hepática todavía es limitada. Por eso, no deben considerarse un tratamiento para el hígado graso.

Además, existe una precaución importante con el pomelo: puede interferir con determinados medicamentos, incluidos algunos utilizados para tratar el colesterol y la presión arterial. Las personas que toman medicación de forma habitual deberían consultar con su médico o farmacéutico antes de consumirlo regularmente.

Una alimentación sostenida es la clave

Las recomendaciones de los especialistas apuntan a incorporar alimentos nutritivos dentro de un patrón alimentario equilibrado y sostenible en el tiempo.

En el caso del hígado graso, las guías recomiendan evitar las dietas extremas y priorizar cambios que puedan mantenerse a largo plazo. Esto incluye reducir azúcares agregados, grasas saturadas y ultraprocesados, y aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas insaturadas.

Por último, ante un diagnóstico de hígado graso, la alimentación debe adaptarse a las necesidades de cada persona y formar parte de un seguimiento con profesionales de la salud.