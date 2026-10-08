Nueva embajadora de Israel agradeció el respaldo de Milei

La nueva embajadora Ahuva Spieler Reshef pronunció su primer discurso oficial en la Argentina durante el aniversario del ataque del 7 de octubre.

Spieler agradeció al gobierno de Javier Milei por mantener una posición definida frente al terrorismo y el conflicto.

La diplomática relató su experiencia personal durante el ataque y la movilización de uno de sus hijos que cumplía el servicio militar.

La embajadora vinculó la amenaza terrorista con Irán y recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires.

Spieler cuestionó los discursos que, según afirmó, pueden presentar la violencia como resistencia y responsabilizar a las víctimas.

La diplomática mantendrá una reunión con Karina Milei para abordar el comercio bilateral y las exportaciones de carne kosher.

La nueva embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef, eligió el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 para pronunciar su primer discurso oficial en el país y destacó especialmente la postura adoptada por el gobierno de Javier Milei frente al conflicto. Durante un acto realizado en el Palacio Libertad, la diplomática agradeció al pueblo y a la administración argentina por haber condenado el terrorismo y por sostener una posición definida ante los acontecimientos.

La ceremonia reunió a integrantes del gabinete libertario, legisladores y jueces, además de representantes de la comunidad israelí. En ese marco, Spieler sostuvo que frente al terrorismo no existe margen para la indiferencia y planteó que es necesario reconocerlo, condenarlo y enfrentarlo. También remarcó que entre las víctimas y los secuestrados del ataque hubo argentinos, israelíes y personas de numerosas nacionalidades, entre ellos niños, ancianos, jóvenes que participaban de un festival de música, familias y personas vinculadas con distintas religiones y actividades.

La embajadora sostuvo que el impacto del atentado también alcanzó a la Argentina debido a la presencia de víctimas argentinas. Por ese motivo, consideró que sus nombres y su memoria forman parte también del legado del país y no solamente de la historia de Israel.

El discurso estuvo atravesado por el relato personal de Spieler sobre aquella jornada. La diplomática contó que el 7 de octubre comenzó para ella como una mañana de sábado junto a su familia, hasta que las sirenas interrumpieron la tranquilidad. En ese momento, sus dos hijos se encontraban realizando el servicio militar obligatorio y uno de ellos recibió la orden de regresar a su base.

La embajadora recordó especialmente el episodio en el que tuvo que interrumpir el lavado del uniforme de su hijo para secarlo y plancharlo rápidamente antes de que partiera. Según relató, durante un largo mes no recibió noticias sobre él. También evocó el viaje que realizó al día siguiente hacia Jerusalén y describió el silencio que encontró en las rutas como una expresión de la incertidumbre que atravesaban miles de familias.

Spieler definió lo ocurrido como un ataque deliberado y brutal, acompañado por asesinatos, secuestros, torturas y violencia sexual. En su exposición también apuntó contra Irán por su supuesto papel de apoyo a organizaciones terroristas y vinculó esa cuestión con los atentados perpetrados décadas atrás en Buenos Aires contra la Embajada de Israel y la AMIA.

La funcionaria advirtió además sobre lo que consideró un proceso de normalización del terrorismo cuando la violencia es presentada como una forma de resistencia o cuando las víctimas son responsabilizadas por los ataques. En ese sentido, sostuvo que las palabras tienen importancia porque pueden modificar la manera en que una sociedad interpreta determinados hechos.

Antes de finalizar, reclamó claridad respecto de quienes financian, arman, sostienen o legitiman a organizaciones terroristas y volvió a destacar la importancia del respaldo recibido por Israel. La diplomática concluyó señalando que su país recordará a quienes lo acompañaron y también a quienes, según su mirada, lo abandonaron en el momento más difícil.

En paralelo, la agenda bilateral continuará la próxima semana. El viernes a las 16, Spieler recibirá a la secretaria general, Karina Milei, para abordar cuestiones vinculadas con el comercio entre ambos países, con especial atención al avance de las exportaciones de carne kosher. La reunión se producirá luego de que la nueva embajadora entregara sus cartas credenciales al presidente Milei y en el marco de la continuidad del trabajo diplomático iniciado por su antecesor, Eyal Sela.