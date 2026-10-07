Reconocimiento a los deportistas que brillaron en los Juegos Suramericanos 2026

El Gobierno de Santa Fe distinguió a los deportistas de la provincia que formaron parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un acto que reunió a representantes del deporte santafesino y autoridades provinciales.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Rodolfo Walsh de la Sede de Gobierno, en Rosario, y estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los atletas que representaron a Santa Fe durante la competencia.

Durante el encuentro se puso en valor el desempeño de los deportistas santafesinos y el trabajo realizado para llegar a una competencia de alcance internacional. El reconocimiento buscó destacar no solo los resultados obtenidos, sino también el sacrificio y la preparación que implica competir al más alto nivel.

Desde la provincia resaltaron además la importancia de acompañar a quienes representan a Santa Fe en distintas disciplinas y de fortalecer las políticas destinadas al desarrollo deportivo.

El acto sirvió como homenaje a los atletas que llevaron los colores de la provincia a los Juegos Suramericanos y como una muestra del respaldo institucional al deporte santafesino. :::

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