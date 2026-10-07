Santa Fe busca convertir el legado de los Juegos Suramericanos en una plataforma para nuevos eventos

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el impacto que tuvieron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y planteó que la provincia pretende aprovechar la infraestructura y la experiencia adquirida para avanzar hacia nuevos desafíos deportivos y turísticos.

Durante una actividad vinculada al atletismo internacional, Pullaro remarcó que el Gobierno provincial ya tenía en marcha un programa de inversiones y que la realización de los Juegos permitió potenciarlo y proyectar una imagen diferente de Santa Fe tanto a nivel nacional como internacional.

El mandatario recordó la respuesta del público durante la competencia, con estadios colmados y espacios recreativos concurridos por familias. Según señaló, esa experiencia dejó la sensación de que la provincia tiene capacidad para organizar acontecimientos de mayor escala y que el desafío ahora es darle continuidad a ese proceso.

El deporte como herramienta de desarrollo

Pullaro sostuvo que la intención es acompañar a los atletas santafesinos para que puedan avanzar hacia los niveles más altos de competencia y, al mismo tiempo, aprovechar el deporte como una herramienta con impacto social, económico y turístico.

En ese sentido, planteó que los logros de los deportistas de elite pueden funcionar como referencia para chicos y jóvenes de distintos barrios y localidades. También vinculó la actividad deportiva con la generación de movimiento económico y la llegada de visitantes.

La apuesta oficial es que la infraestructura construida y mejorada para los Juegos Suramericanos no quede limitada a aquella competencia, sino que pueda utilizarse para recibir nuevos torneos y eventos internacionales.

Una infraestructura que ya empieza a mostrar resultados

El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, destacó que la provincia atraviesa una etapa diferente gracias a las nuevas instalaciones y a la experiencia acumulada durante la organización de los Juegos.

Según explicó, la combinación entre infraestructura y capacidad operativa genera condiciones que anteriormente no estaban disponibles y que podrán ser aprovechadas para futuras competencias.

También se refirió al nuevo escenario deportivo el atleta Germán Chiaraviglio, quien valoró que Santa Fe vuelva a ser sede de una competencia de alcance sudamericano. En la misma línea, el especialista en salto con garrocha Ayrton Franco puso el foco en las características de la nueva pista de atletismo.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó por su parte el respaldo provincial al deporte y señaló que detrás de estas políticas aparecen valores como el esfuerzo, la superación personal y el trabajo colectivo. También resaltó el movimiento turístico generado por los acontecimientos deportivos.

El senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, hizo hincapié en el denominado “legado” de los Juegos Suramericanos. Mencionó las obras realizadas, la experiencia organizativa adquirida y el impulso que dejó la competencia para continuar desarrollando actividades vinculadas al deporte.

De la jornada también participaron la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Deportes, Fernando Maletti; y el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, entre otras autoridades.

Santa Fe vuelve a recibir al atletismo sudamericano

En este contexto, la capital provincial será sede del XII Campeonato Sudamericano U23 Santa Fe 2026, que reunirá a representantes de 13 países: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Panamá.

El certamen llegará pocas semanas después de los Juegos Suramericanos y permitirá volver a poner en funcionamiento las instalaciones deportivas recientemente incorporadas.

La categoría U23 ocupa un lugar clave en la formación de los atletas, ya que constituye una instancia de transición hacia el nivel absoluto. Por ese motivo, la competencia permitirá observar a jóvenes deportistas que representan a sus países y atraviesan una etapa determinante de sus carreras.

Con este nuevo torneo internacional, Santa Fe buscará darle continuidad al movimiento generado por los Juegos Suramericanos y consolidar su infraestructura como escenario para futuras competencias deportivas de alcance regional.