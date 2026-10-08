Kicillof respaldó a Cristina y mira a 2027

Kicillof expresó públicamente su respaldo a la libertad de Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense vinculó su mensaje con la preparación del peronismo para las elecciones de 2027

La situación judicial de Cristina Kirchner continúa siendo un eje de discusión dentro del peronismo

Máximo Kirchner había cuestionado previamente la postura de Kicillof sobre su madre

Luis D’Elía acusó a Cristina Kirchner de intentar perjudicar las aspiraciones electorales de Kicillof

El gobernador bonaerense volvió a plantear la necesidad de construir una alternativa política de cara a 2027

Axel Kicillof volvió a posicionarse sobre uno de los principales puntos de tensión dentro del peronismo y expresó públicamente su respaldo a la libertad de Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense utilizó sus redes sociales para referirse al escenario político que se abre de cara a las elecciones de 2027 y planteó la necesidad de fortalecer al espacio opositor frente al Gobierno nacional.

El mensaje llegó después de varias semanas en las que distintos sectores del peronismo reclamaban al mandatario bonaerense una definición respecto de la situación judicial de la expresidenta. Kicillof sostuvo que las mujeres tienen un papel central frente a las dificultades sociales y políticas y, dentro de ese planteo, incorporó una referencia directa a Cristina Kirchner.

“Necesitamos más que nunca para ponerle un límite a la derecha y recuperar una democracia plena con Cristina libre”, expresó el gobernador. Además, señaló que el peronismo se prepara para un “año crucial” y cerró su mensaje con una convocatoria a participar de lo que viene: “Cuenten conmigo para la lucha y para lo que viene”.

La definición adquiere relevancia por las diferencias que durante los últimos meses atravesaron al peronismo bonaerense y, particularmente, por los cuestionamientos que recibió Kicillof desde sectores vinculados con el kirchnerismo. Entre quienes habían reclamado una postura más explícita del gobernador estuvo Máximo Kirchner, quien cuestionó públicamente su posición frente a la situación de su madre.

La relación entre el espacio que conduce Kicillof y el kirchnerismo también está atravesada por la discusión sobre el futuro electoral. La situación de Cristina Kirchner constituye uno de los asuntos centrales de esa disputa, debido a su condena en la causa Vialidad y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese contexto, dentro del peronismo existen diferentes posiciones sobre el papel que debería ocupar la expresidenta en el armado de 2027.

El nuevo pronunciamiento de Kicillof se produce, además, mientras el gobernador profundiza sus propias definiciones sobre el próximo proceso electoral. En septiembre había convocado a construir una alternativa política amplia para enfrentar al Gobierno de Javier Milei y había señalado que contaban con él para el año siguiente.

En paralelo, Luis D’Elía volvió a intervenir en la discusión interna con fuertes cuestionamientos hacia Cristina Kirchner. Durante una editorial radial, el dirigente social sostuvo que la expresidenta podría actuar en contra de las aspiraciones electorales de Kicillof y afirmó que buscaría impedir un eventual triunfo del gobernador bonaerense en 2027. Se trata de una acusación formulada por D’Elía y que refleja una de las posiciones existentes dentro del peronismo sobre la disputa por el liderazgo y la estrategia electoral.

D’Elía también se refirió al escenario político brasileño y al balotaje previsto entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En ese marco, manifestó su respaldo al actual presidente brasileño y sostuvo que el resultado de la elección todavía no estaba definido.

Así, el mensaje de Kicillof hacia Cristina Kirchner se incorpora a una interna peronista que mantiene abiertas varias discusiones simultáneas: la situación judicial de la expresidenta, su eventual participación política, el liderazgo del espacio y la definición de una estrategia para 2027. La postura expresada por el gobernador suma ahora una señal concreta sobre uno de esos debates, aunque las diferencias dentro del peronismo todavía permanecen.