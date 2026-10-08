Alejandro Domínguez le hizo una propuesta inesperada a Lionel Messi: jugar la Copa Libertadores

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó momentos emotivos y también algunas escenas que rápidamente se volvieron virales. Una de ellas tuvo como protagonista al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien le hizo una propuesta inesperada al capitán argentino.

El dirigente paraguayo se acercó a Messi en los pasillos del estadio, mientras el rosarino compartía el momento junto a su familia, y le planteó un desafío que llamó la atención de todos: jugar la Copa Libertadores.

“Creo que lo único que te falta es jugar la Libertadores”, le dijo Domínguez al campeón del mundo. Luego, entre sonrisas, insistió: “¿Me agarrás el desafío?”.

La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La reacción de Lionel Messi

Ante la propuesta del presidente de la Conmebol, Messi evitó hacer comentarios sobre la posibilidad y continuó conversando con sus familiares.

El gesto del capitán argentino alimentó una vez más una ilusión que aparece cada tanto entre los hinchas: la posibilidad de ver al rosarino disputando el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

La cuenta pendiente que mencionó Domínguez

La Copa Libertadores es uno de los pocos títulos que no forman parte del extenso palmarés de Messi. A lo largo de su carrera conquistó trofeos en Europa, Estados Unidos y con la Selección Argentina, pero nunca disputó oficialmente la principal competencia continental sudamericana.

Aunque hoy esa posibilidad parece lejana debido a su presente en Inter Miami, las palabras de Domínguez reavivaron las especulaciones.

Horas más tarde, el presidente de la Conmebol volvió a referirse al tema y vinculó la posibilidad con el club del que Messi es hincha.

“¿Por qué no? Depende del presidente, de la gente de Newell’s. Su corazón creo que está ahí. Necesitamos que Newell’s clasifique a la Copa Libertadores, ¿verdad?”, expresó.

El sueño de los hinchas de Newell’s

Las declaraciones de Domínguez volvieron a despertar el anhelo de muchos fanáticos de Newell’s, que desde hace años sueñan con ver a Messi jugando en el club rosarino.

Por el momento no existe ninguna confirmación sobre un eventual regreso al fútbol argentino. Sin embargo, la propuesta del presidente de la Conmebol volvió a instalar una pregunta que ilusiona a los hinchas: ¿podrá Lionel Messi jugar alguna vez la Copa Libertadores?