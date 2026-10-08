El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef CelebrityESPECTÁCULOAna COHEN
Un comentario de Wanda Nara durante MasterChef Celebrity volvió a poner en escena a Eugenia “la China” Suárez, en medio de una devolución a China Ansa y Rocío Robles por el desafío de cocina que realizaron juntas.
Las participantes debían preparar una tortilla y presentaron una tortilla de papas rellena de chorizo colorado y muzzarella, acompañada por ensalada y vinagreta cítrica.
Al momento de la devolución, Ansa y Robles destacaron que habían disfrutado mucho trabajar juntas. “La pasamos muy bien, muy divertido”, dijeron casi al mismo tiempo.
Fue entonces cuando Wanda aprovechó para preguntarle a China Ansa si había tenido una mejor experiencia que cuando había trabajado junto a la Negra Vernaci, con quien anteriormente había protagonizado algunas diferencias dentro del reality.
La pregunta de Wanda Nara que terminó con una referencia a la China Suárez
“La pasé bien en las dos oportunidades”, respondió Ansa, intentando mantener la diplomacia.
Pero Wanda fue por más y planteó una situación hipotética: “Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién salvás, a Rocío o a la Negra?”.
Para evitar elegir entre sus dos compañeras, Ansa respondió con humor: “Las salvo y me hundo”.
La respuesta generó una reacción de Wanda, quien aprovechó el apodo de la participante para lanzar un comentario inesperado.
“Qué mentirosa, tenías que ser China para mentir así”, le dijo entre risas.
La frase hizo referencia directamente a la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, quien fue esposo de Wanda Nara.
La actriz no había sido mencionada durante la conversación ni tenía relación con el desafío que estaban evaluando. Sin embargo, la conductora rápidamente pareció advertir el alcance de su comentario y reaccionó sorprendida: “¿Lo dije?”.
Desde el jurado, Germán Martitegui respondió con ironía: “No, lo pensaste”.
El momento generó repercusión por la referencia directa a la actriz, en medio de la conocida historia entre Wanda, Icardi y la China Suárez.
El antecedente entre China Ansa y la Negra Vernaci
La conversación también recordó un episodio ocurrido semanas atrás, cuando China Ansa y la Negra Vernaci tuvieron que trabajar juntas en uno de los desafíos de MasterChef Celebrity.
Después de aquella experiencia, Ansa contó que las diferencias comenzaron desde el inicio.
“La Negra arrancó un poco nerviosa y yo quise imponer alguna actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien”, explicó.
Según relató, ambas tenían formas diferentes de encarar la preparación.
“Yo te digo blanco, me decís negro, y yo le decía ‘vamos a blanco’; ella, ‘no, vamos a negro’”, recordó entre risas.
Cuando le preguntaron quién había manejado mejor la situación, Ansa aseguró que había sido ella, aunque inmediatamente agregó: “La Negra me va a matar”.
La participante definió a Vernaci como una persona “impulsiva” y “verborrágica” y explicó que el conflicto surgió porque ambas querían tomar decisiones diferentes durante la preparación.
“Yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que quería hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo”, concluyó.
Así, un simple intercambio durante la devolución de MasterChef Celebrity terminó con una nueva referencia de Wanda Nara a la China Suárez, que rápidamente llamó la atención dentro y fuera del programa.