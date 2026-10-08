Zaira Nara contó por qué ocultó su reconciliación con Jakob Von Plessen

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, con quien volvió a estar en pareja después de cuatro años separados, y explicó por qué decidió mantener el vínculo en secreto durante un tiempo.

La modelo se refirió a su presente sentimental durante una entrevista en el ciclo de streaming que conduce Pollo Álvarez en DGO. Allí contó que, cuando visitó el programa aproximadamente un mes atrás, ya había retomado su relación con el padre de sus hijos, aunque decidió no contarlo públicamente.

Con humor, Álvarez le recordó aquella entrevista y le preguntó si en ese momento ya estaban nuevamente juntos.

“Sí, pero eso lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso. Pero sí, además volvimos”, reconoció Zaira.

Por qué Zaira Nara ocultó su reconciliación

Luego de confirmar la reconciliación, la modelo explicó que su intención nunca fue mentir, sino resguardar su intimidad después de haber atravesado relaciones muy expuestas públicamente.

“No te mentí, oculté la verdad. Pero no a vos. Directamente como que apreté un botón y dije: ‘A partir de ahora oculto la verdad’”, explicó.

Zaira aseguró que, después de haber vivido relaciones con una gran exposición mediática, tomó la decisión de preservar mucho más su vida sentimental.

“Siempre me pasó después de una pareja que tuve muy expuesta, traté de resguardar mi intimidad en relaciones lo que más podía”, señaló.

“Algo guardar para mí”

La hermana de Wanda Nara también reflexionó sobre la exposición permanente de su familia y explicó que siente la necesidad de reservar algunos aspectos de su vida para ella.

“Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven, pero después, si te ponés a mirar archivos míos, salvo esta relación que fue hace 10 o 12 años, que capaz que conté un poco más de la cuenta, después dije: ‘Che, qué necesidad’”, recordó.

En ese sentido, Zaira remarcó que gran parte de su vida ya está expuesta públicamente por su familia.

“Si tengo toda mi vida, mi familia expuesta, mi mamá, mi papá, mi hermana... algo guardar para mí”, sostuvo.

Sin embargo, también reconoció que mantener un vínculo completamente oculto durante demasiado tiempo puede terminar generando otra situación.

“Uno guarda hasta que llega un momento en que ya pasa a ser una mentira si lo ocultás tanto”, concluyó.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, nuevamente juntos

La reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen se conoció públicamente después de cuatro años de separación. La noticia había sido adelantada por Nora Colosimo, madre de la modelo, y luego Zaira confirmó que efectivamente había retomado la relación.

Ahora, la modelo decidió contar parte de su presente sentimental, aunque dejó en claro que su prioridad es mantener determinados aspectos de