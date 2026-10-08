Daniel Osvaldo sigue internado y reveló qué originó la infección que complicó su salud

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intermedia mientras recibe medicación y se somete a distintos estudios y cultivos para determinar cómo evolucionó la infección que afectó gravemente sus pulmones.

En diálogo con Infobae Al Amanecer, el músico reveló que una caries que no fue tratada a tiempo terminó desencadenando la infección que comprometió su pulmón derecho y puso en riesgo su vida.

Osvaldo explicó que la pieza dental se infectó y que, durante la internación, los médicos decidieron extraerle la muela afectada. Luego de ese procedimiento, comenzó a mostrar una evolución favorable.

La infección que llevó a Daniel Osvaldo a terapia intensiva

El músico ingresó al sanatorio con una infección que comprometió seriamente sus pulmones, con mayor afectación en el pulmón derecho.

Por la gravedad del cuadro, permaneció en terapia intensiva y posteriormente fue trasladado a terapia intermedia, donde continúa bajo seguimiento médico.

Según contó, los médicos también analizaron su condición física previa y consideraron que la actividad física que realizó durante buena parte de su vida pudo haber contribuido a que su organismo respondiera favorablemente ante la enfermedad.

Osvaldo recordó que, en un primer momento, creyó que los síntomas estaban relacionados con dolores musculares, por lo que demoró la consulta médica.

La caries que desencadenó el cuadro

Durante la internación, los profesionales identificaron una infección dental que habría sido el punto de partida del cuadro pulmonar.

La caries no había recibido tratamiento a tiempo y terminó infectándose. Por ese motivo, los médicos le extrajeron la pieza dental durante su internación.

Sin embargo, el propio Osvaldo aclaró que la caries no fue necesariamente el único factor que influyó en la gravedad del cuadro, ya que también tenía las defensas bajas cuando contrajo la infección.

Actualmente, los médicos continúan realizando cultivos y otros estudios para descartar que haya intervenido algún otro factor.

Daniel Osvaldo dejó de fumar durante la internación

La situación también llevó al exfutbolista a modificar algunos de sus hábitos. Entre ellos, decidió abandonar el cigarrillo.

“No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó Osvaldo, quien además aseguró que comenzó a dormir mejor y recuperó el sentido del olfato.

“No pienso fumar nunca más”, afirmó.

El músico explicó que la internación le hizo replantearse distintos aspectos de su vida cotidiana y lo llevó a prestar mayor atención al cuidado de su salud.

Cómo continúa la recuperación de Daniel Osvaldo

Osvaldo permanece en terapia intermedia, donde continúa recibiendo medicación y controles médicos.

El músico aseguró que se siente mejor y espera poder ser trasladado próximamente a una habitación común. Sin embargo, esa decisión dependerá de su evolución y de los resultados de los estudios que todavía están pendientes.

“Por suerte me siento bien y cada día mejor”, expresó.

Por el momento, continúa bajo observación médica y deberá completar los controles necesarios antes de recibir el alta y continuar su recuperación fuera del sanatorio.