LPF Play será paga y los partidos del Ascenso dejarán de verse gratis

LPF Play dejará de ser completamente gratuita y comenzará a cobrar una suscripción mensual para acceder a buena parte de las transmisiones del fútbol de ascenso. El nuevo esquema entrará en vigencia el próximo viernes 16 de octubre, luego de un período de transición para que los usuarios se adapten a los cambios.

La plataforma incorporará el Plan Plus, con un costo inicial de $15.000 mensuales, que permitirá utilizar una misma cuenta en hasta dos dispositivos de manera simultánea.

Con esta modalidad, los hinchas que quieran seguir los partidos de la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Primera División de Fútbol Femenino, la Primera División de Futsal Masculino y el Torneo Proyección de la Liga Profesional deberán abonar la suscripción.

Qué contenidos se podrán ver gratis en LPF Play

Pese a la implementación del servicio pago, la plataforma mantendrá una alternativa sin costo: el Plan Base. Esta opción permitirá acceder a los encuentros del Torneo Federal A, la Primera División de Futsal Femenino y el Torneo Promocional Amateur.

Además, seguirán disponibles gratuitamente los partidos destacados de los seleccionados nacionales, los resúmenes de todas las categorías y los programas especiales de la plataforma, como LPF Show, Lado F, AFA Estudio y LPF Proyección.

El sorteo que lanzó LPF Play para sus nuevos usuarios

En el marco del lanzamiento del nuevo sistema, quienes se registren en la plataforma antes del jueves 15 de octubre participarán automáticamente de un sorteo.

El premio principal será una camiseta oficial de la Selección Argentina utilizada durante la despedida de Lionel Messi, un incentivo con el que LPF Play busca acompañar la transición hacia su nuevo modelo de suscripción.