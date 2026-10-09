Simeone perdió el primer puesto entre los técnicos mejor pagados de Europa tras ocho años

Diego Simeone perdió el primer puesto entre los entrenadores mejor remunerados de Europa tras la renovación de contrato de Mikel Arteta con el Arsenal. El técnico argentino, que encabezaba el ranking desde 2018, quedó por detrás del español, aunque todavía conserva el salario más alto de LaLiga.

El nuevo acuerdo de Arteta con el Arsenal se extiende hasta 2030 y contempla un sueldo mínimo de 26 millones de euros anuales. Por su parte, Simeone percibe 23,2 millones de euros por temporada, de acuerdo con las cifras difundidas sobre su última renovación con el Atlético de Madrid.

El contrato del Cholo ha sido objeto de críticas en los últimos años, especialmente por la falta de títulos durante las últimas cinco temporadas y las elevadas cifras destinadas a su cuerpo técnico. Sin embargo, su remuneración continúa ubicándolo entre los entrenadores mejor pagados del fútbol mundial.

Simeone lideraba el ranking desde 2018

Para encontrar una temporada en la que Simeone no encabezara la lista de técnicos mejor pagados de Europa hay que remontarse a 2018. Antes de aquella renovación del argentino, Pep Guardiola ocupaba el primer puesto, en un período marcado por el dominio del Manchester City en la Premier League.

El nuevo contrato con el Atlético le permitió a Simeone mantener durante años el salario más alto entre los entrenadores del continente. Aunque ahora quedó detrás de Arteta, sigue siendo el técnico mejor remunerado de la liga española.

Quiénes son los entrenadores mejor pagados de la Premier League y LaLiga

Con la renovación de Arteta, el ranking de los salarios más altos de la Premier League tiene al español en la cima. Detrás aparecen Oliver Glasner y Xabi Alonso, ambos con 13,2 millones de euros anuales.

El cuarto puesto corresponde a Enzo Maresca, con 11,5 millones, mientras que Andoni Iraola completa los cinco primeros lugares con 9,2 millones de euros por temporada.

En España, detrás de Simeone aparece José Mourinho, con un salario de 11,2 millones de euros anuales. Hansi Flick percibe 7,5 millones, Manuel Pellegrini cobra 6 millones y Edin Terzić, nuevo entrenador del Athletic Club, recibe 5 millones, según las cifras difundidas al 9 de octubre de 2026.

Pese a haber perdido el liderazgo europeo, Simeone continúa en el podio de los entrenadores mejor pagados del mundo. El segundo puesto global, de acuerdo con la información publicada, corresponde al italiano Simone Inzaghi, quien dirige al Al-Hilal de Arabia Saudita.