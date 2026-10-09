Chiqui Tapia quedó en el centro de las críticas tras la despedida de Lionel Messi

Claudio “Chiqui” Tapia registró su récord histórico de menciones en redes sociales tras la polémica por la organización de la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental. Según un relevamiento de la consultora Ad Hoc, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acumuló 107.433 menciones en apenas 24 horas, en medio de las críticas de los hinchas por las fallas y los problemas que marcaron el evento.

El relevamiento tomó como referencia el miércoles 7 de octubre, después del homenaje al capitán de la Selección argentina. La cifra representó el mayor volumen de interacciones digitales alrededor del dirigente en los últimos dos años y superó ampliamente otros picos de exposición pública.

De acuerdo con el informe, durante el mes del Mundial 2026 Tapia había alcanzado 58.933 menciones, mientras que la polémica vinculada con la sanción a Estudiantes de La Plata, en noviembre de 2025, había generado 28.444.

La polémica por la despedida de Messi impulsó las críticas contra Tapia

La organización del homenaje a Messi provocó una fuerte reacción en las redes sociales. Los inconvenientes técnicos, las fallas durante el espectáculo y las críticas al desarrollo del evento alimentaron los cuestionamientos hacia la conducción de la AFA.

El volumen de conversación digital fue tal que Tapia superó en menciones a dirigentes políticos como Axel Kicillof y Sergio Massa, y quedó por detrás de Javier Milei, según los datos difundidos por Ad Hoc.

En paralelo, Sancor Seguros también registró un incremento de menciones, en un contexto en el que el espectáculo de drones y otros aspectos de la organización quedaron bajo la lupa de los usuarios.

Sin embargo, el aumento de la exposición no estuvo asociado a una valoración positiva. Por el contrario, el análisis de la consultora detectó una marcada predominancia de comentarios críticos hacia el presidente de la AFA.

“Observamos una predominancia de términos críticos, lo que marca una alta negatividad hacia su figura”, explicaron desde Ad Hoc.

“Andate, Chiqui” y “vergüenza”: las expresiones que dominaron las redes

El estudio también analizó las palabras y expresiones que aparecieron con mayor frecuencia vinculadas al nombre de Tapia.

Entre los términos destacados figuraron “Andate, Chiqui”, “Vergüenza” y “Terrible papelón”, junto con referencias al fútbol argentino y a la gestión de la AFA.

Las expresiones reflejaron el malestar de una parte de los usuarios tras el homenaje que debía celebrar la trayectoria de Messi con la Selección argentina, pero que terminó envuelto en cuestionamientos por su organización.

Así, la despedida de Messi se convirtió en el detonante de un récord de menciones digitales para Chiqui Tapia, con un volumen de conversación que, según el relevamiento de Ad Hoc, estuvo marcado principalmente por el rechazo y las críticas a su gestión.