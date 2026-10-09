El Gobierno denunció penalmente a Itaí Hagman por la toma del Palacio Pizzurno

El Ministerio de Capital Humano denunció penalmente a Itaí Hagman y otras cuatro personas por los incidentes en el Palacio Pizzurno.

La presentación incluyó acusaciones por usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

Los estudiantes reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una actualización de las becas Progresar.

Hagman afirmó que se acercó al lugar tras recibir información sobre una posible represión contra los manifestantes.

La disputa por el financiamiento universitario continúa en la Justicia después de que el Gobierno apelara un fallo que ordenó implementar la ley.

La denuncia se presentó días antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre.

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman y otras cuatro personas por los incidentes registrados durante la ocupación del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. La presentación judicial incluyó acusaciones por usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño, en un nuevo capítulo de la confrontación entre el Gobierno de Javier Milei y los sectores opositores que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La denuncia fue impulsada por la cartera que conduce Sandra Pettovello después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en la ciudad de Buenos Aires. La protesta había comenzado con una sentada frente a la dependencia estatal y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

La participación de Hagman en las inmediaciones del inmueble convirtió el episodio en un nuevo foco de enfrentamiento político. El presidente Milei cuestionó públicamente al legislador, quien respondió que se había acercado al lugar después de recibir información sobre una posible represión contra los estudiantes. El diputado, referente del espacio político de Juan Grabois, sostuvo que su presencia estuvo vinculada con esa situación.

Desde el Ministerio de Capital Humano afirmaron que durante los incidentes se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación incluyó acciones violentas. Pettovello expresó su rechazo a lo sucedido y sostuvo que las manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, en cambio, señalaron que la protesta tenía carácter pacífico y buscaba obtener respuestas sobre el financiamiento de las universidades nacionales. En la movilización participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Entre sus reclamos también figuraron una actualización de las becas Progresar y la solicitud de una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

La situación adquirió mayor repercusión por los antecedentes de Hagman en otra ocupación de un edificio estatal. El 7 de junio de 2025, el diputado había participado junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande en la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. La protesta se había organizado contra el cierre del organismo dispuesto por la administración nacional.

En aquella oportunidad, alrededor de 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. También participaron la diputada Natalia Zaracho y otros referentes del espacio. El operativo de desalojo concluyó con la detención de Grabois, quien recuperó la libertad al día siguiente.

En paralelo al conflicto por la ocupación del Palacio Pizzurno, continúa la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno sostiene que la cuestión se encuentra bajo análisis judicial y que corresponde esperar una resolución definitiva sobre los alcances de la normativa. Además, argumenta que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla incrementos de partidas para el sistema universitario que considera compatibles con la legislación vigente.

La controversia sumó un antecedente reciente el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con la implementación inmediata de la norma, pero el Gobierno apeló esa decisión.

El episodio del Palacio Pizzurno se produjo, además, en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción política relacionada con esa movilización.

La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abre así un nuevo frente judicial en medio de la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas. Mientras el Gobierno cuestiona los métodos utilizados durante la protesta, los estudiantes mantienen sus reclamos presupuestarios y exigen respuestas sobre la aplicación de la ley.