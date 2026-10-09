El BCRA defendió las operaciones con oro y aseguró que ganó USD 2.505 millones en 2025

El BCRA aseguró que su posición en oro obtuvo un resultado neto positivo de USD 2.505 millones en 2025.

La AGN señaló pérdidas de USD 1.023 millones vinculadas a derivados y primas de opciones.

El Banco Central sostuvo que las operaciones formaban parte de una política de cobertura sobre toda su posición en oro.

La autoridad monetaria rechazó que las transacciones fueran especulativas y cuestionó la interpretación del organismo auditor.

El BCRA afirmó que la estrategia de cobertura se aplica desde 2007 y que no recibió objeciones anteriores por prácticas similares.

La AGN también revisa el traslado de oro al exterior y espera el descargo del Banco Central sobre esa operación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) defendió su estrategia financiera vinculada a las reservas de oro y afirmó que las operaciones realizadas durante 2025 dejaron un resultado neto positivo de USD 2.505 millones. La entidad rechazó las acusaciones de especulación formuladas en el marco de una auditoría sobre el uso de instrumentos derivados y cuestionó duramente a la conducción de la Auditoría General de la Nación (AGN), a la que atribuyó motivaciones políticas.

La respuesta del organismo presidido por Santiago Bausili se produjo después de que la AGN advirtiera sobre pérdidas asociadas a operaciones financieras vinculadas a una parte de las reservas de oro. Según el informe del organismo auditor, esas transacciones generaron un resultado negativo de USD 1.023 millones, al considerar las pérdidas y las primas pagadas por opciones. Además, señaló que las posiciones se liquidaban en dólares y sostuvo que el Banco Central había calculado incorrectamente el resultado.

Frente a esos cuestionamientos, la autoridad monetaria sostuvo que las operaciones no deben analizarse de manera individual, sino como parte de una estrategia integral de cobertura sobre la totalidad de su posición en oro. Según explicó, el objetivo de esos instrumentos financieros es proteger las reservas frente a una eventual caída pronunciada del precio internacional del metal.

El Central reconoció que los contratos de cobertura tuvieron un resultado negativo durante 2025, pero argumentó que ese costo constituye una consecuencia habitual de este tipo de herramientas, especialmente cuando el activo protegido registra una evolución favorable. En ese sentido, señaló que el incremento del valor del oro durante el período permitió compensar ampliamente el resultado de los instrumentos financieros.

De acuerdo con los números difundidos por la entidad, la combinación entre la variación del precio del metal y las operaciones de cobertura arrojó un saldo neto positivo de USD 2.505 millones. Para el BCRA, ese resultado constituye el indicador adecuado para evaluar la estrategia y descarta que las pérdidas registradas en determinados instrumentos permitan concluir que el conjunto de las operaciones haya sido perjudicial.

La discusión también se trasladó a la interpretación de los objetivos de las transacciones. Aunque la AGN identificó las operaciones como instrumentos de cobertura, su presidente, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el Banco Central había especulado con la evolución del precio del oro. La autoridad monetaria rechazó esa caracterización y afirmó que una misma operación no puede considerarse simultáneamente una cobertura y una apuesta especulativa.

En su descargo, el organismo sostuvo que el informe auditor reconoció la finalidad de cobertura de los contratos, pero cuestionó que esa descripción no se mantuviera en las conclusiones públicas. Para el Banco Central, esa diferencia generó una interpretación negativa de una política destinada a resguardar el valor de las reservas internacionales.

La entidad también recurrió a antecedentes históricos para defender su actuación. Según indicó, la estrategia de cobertura sobre el oro se aplica desde 2007. Además, aseguró que entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares representaron, en relación con el valor de mercado del metal en cartera, cerca del doble de los desembolsos efectuados en 2025. El BCRA destacó que durante aquel período la AGN no formuló observaciones sobre esa política ni sobre los pagos asociados. También afirmó que sus auditores externos no objetaron este tipo de operaciones.

Otro elemento de la controversia es que la AGN consideró razonables los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025 en sus aspectos técnicos y en relación con la situación patrimonial, aunque incorporó observaciones específicas sobre los derivados vinculados al oro.

El enfrentamiento institucional escaló cuando el BCRA acusó a la actual conducción de la AGN de intentar desprestigiar a sus autoridades con fines políticos. También advirtió que, a su entender, apartarse de las funciones de control por razones partidarias debilita la institucionalidad del organismo auditor.

La disputa se desarrolla mientras la AGN avanza con otra auditoría relacionada con el traslado de oro al exterior. Ese informe ya fue remitido al Banco Central, que deberá presentar su descargo. La revisión busca establecer los motivos del traslado, el destino del metal y si la operación produjo algún beneficio para la autoridad monetaria.