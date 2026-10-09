Pagos digitales: el desafío de crecer con IA y seguridad

Los pagos digitales continúan expandiéndose y el QR se consolida como una de las principales herramientas de crecimiento.

En agosto se realizaron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos por $96 billones.

La industria busca profundizar la integración regional con cámaras de medios de pago de distintos países.

El Banco Central plantea aumentar la supervisión sobre los Proveedores de Servicios de Pago y reforzar la prevención del fraude.

El 80% de los comercios considera fundamental aceptar pagos digitales para competir y más de siete de cada diez utiliza al menos seis medios de pago.

La industria proyecta una nueva etapa marcada por la interoperabilidad, la inteligencia artificial, la innovación y una mayor cooperación regulatoria.

La expansión de los pagos digitales modificó de manera acelerada los hábitos de consumo y abrió una nueva etapa para la industria de medios de pago, que ahora enfrenta el desafío de sostener ese crecimiento en un contexto de menor consumo y, al mismo tiempo, prepararse para la incorporación de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial agéntica.

Los datos del Banco Central muestran la magnitud que alcanzó la digitalización. Los pagos mediante códigos QR continúan creciendo y se consolidan entre las alternativas digitales de mayor expansión. Durante agosto se realizaron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos por un monto total de $96 billones, una cifra que refleja el avance de las operaciones electrónicas más allá de las compras tradicionales en comercios.

En este escenario, la Cámara de Medios de Pago reunió a representantes del sector y presentó una agenda centrada en la innovación, la inclusión financiera y la seguridad. Uno de los objetivos planteados es profundizar la integración regional con entidades similares de Chile, Brasil y Perú, además de avanzar en la incorporación de Colombia, Paraguay y Uruguay.

La cooperación busca compartir experiencias y encontrar puntos de coincidencia frente a desafíos que presentan características similares, aunque con particularidades propias en cada mercado. Perú mostró un fuerte crecimiento de los pagos digitales a partir de la interoperabilidad, mientras que Chile registra más de 400 pagos por persona al año y enfrenta el desafío de acompañar el incremento del volumen de operaciones con respuestas regulatorias rápidas.

Brasil presenta otro escenario. Allí, las tarjetas de crédito mantienen una tendencia de crecimiento pese al fuerte peso de Pix, mientras que el fraude aparece como una de las principales preocupaciones para el sector. En Argentina, en tanto, la discusión está orientada a ampliar los casos de uso y conocer con mayor profundidad las necesidades y experiencias de los comercios.

El equilibrio entre regulación e innovación ocupó un lugar central durante el encuentro. Juan Ernesto Curutchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, planteó la dificultad de establecer reglas para mercados que evolucionan a mayor velocidad que las normas. En ese sentido, advirtió que una regulación excesiva puede afectar el desarrollo de nuevos modelos de negocio y remarcó la importancia de reducir las barreras de entrada para las nuevas fintech.

Desde el Banco Central también se anticipó un mayor control sobre los Proveedores de Servicios de Pago, especialmente en el proceso de otorgamiento de licencias. La prevención del fraude constituye otro de los ejes para la autoridad monetaria, debido a que, según lo expresado durante el encuentro, este tipo de delitos aumentó más de 100% en los últimos años.

Curutchet también dejó planteado que el bimonetarismo y las criptomonedas forman parte de una agenda futura. Según señaló, las condiciones económicas actuales todavía presentan fragilidades que dificultan avanzar en esa dirección y ubicó esas discusiones en una etapa posterior.

La situación de los comercios quedó reflejada en el Monitor del Ecosistema de Pagos Digitales - Visión Comercios 2026, elaborado por Brain Network a partir de un relevamiento realizado entre más de 400 establecimientos de todo el país. El estudio mostró que el 80% considera fundamental aceptar pagos digitales para competir y que una proporción similar observa una pérdida de protagonismo del efectivo.

Además, más de siete de cada diez comercios utilizan al menos seis medios de pago diferentes. El QR aparece consolidado como una herramienta cotidiana, mientras que las tarjetas mantienen un elevado nivel de aceptación.

El desafío para la industria será conseguir que la adopción digital no responda solamente a una necesidad comercial, sino también a las ventajas que los medios electrónicos puedan ofrecer en términos de simplicidad, eficiencia y utilidad. En ese proceso, la interoperabilidad aparece como una herramienta central para favorecer la competencia y evitar confusiones entre los consumidores.

La agenda que quedó planteada combina así digitalización, seguridad, inclusión financiera, innovación y cooperación entre empresas y organismos reguladores. A ese proceso se suma la expectativa por la inteligencia artificial agéntica, que anticipa una nueva transformación en la forma en que se desarrollan y utilizan los medios de pago.