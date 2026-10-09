Alejandra Monteoliva puso en marcha el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz

El Gobierno puso en marcha el traslado gradual de internos desde Devoto hacia Marcos Paz

La operación quedó bajo la coordinación de un Comando Unificado integrado por fuerzas nacionales

El Servicio Penitenciario Federal tendrá a su cargo la coordinación general del dispositivo

El perfil criminológico de los detenidos será considerado para organizar los traslados

El operativo incluye mecanismos de alerta, intercambio de información y respuesta ante incidentes

La medida forma parte del proceso destinado a avanzar hacia el cierre paulatino de Devoto

El Gobierno nacional puso en marcha el operativo destinado a trasladar de manera gradual a los internos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz, en el marco de una estrategia que busca avanzar progresivamente con el cierre del establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento quedó organizado bajo un esquema conjunto de fuerzas de seguridad nacionales y con participación de autoridades porteñas y bonaerenses.

El dispositivo fue formalizado mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, que estableció la creación de un Comando Unificado encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado de los detenidos. La medida había sido comunicada el 6 de octubre y estableció que el proceso debía desarrollarse de manera gradual y progresiva.

La conducción general del operativo quedó en manos del director nacional del Servicio Penitenciario Federal. A su vez, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron invitadas a designar representantes para integrarse al dispositivo y participar de las tareas de coordinación vinculadas con el traslado.

El Comando Unificado reúne a efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal. También intervienen áreas dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de concentrar la planificación de las distintas etapas del procedimiento y establecer mecanismos de respuesta frente a eventuales situaciones de riesgo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que los internos de Devoto serán trasladados a Marcos Paz de manera “gradual” y “planificada”, bajo la coordinación conjunta de las fuerzas involucradas. La funcionaria presentó el operativo como parte de una política vinculada con el concepto de “Ley y orden”.

El Plan Operacional contempla especialmente las características de los internos que serán trasladados. Para definir el procedimiento se tendrá en cuenta el perfil criminológico de la población penitenciaria y el nivel de peligrosidad, con el propósito de establecer medidas preventivas específicas durante los recorridos.

El esquema también incorpora mecanismos de enlace, alerta temprana e intercambio de información entre los organismos participantes. La planificación incluye, además, una capacidad de respuesta inmediata ante posibles incidentes o contingencias que puedan producirse durante el traslado.

Entre los principales riesgos que el dispositivo pretende prevenir figuran las fugas, los motines y eventuales ataques externos. El objetivo es que la mudanza pueda concretarse bajo condiciones de seguridad y mediante un procedimiento organizado de acuerdo con las características de cada grupo de internos.

La decisión se inscribe en una política destinada a descomprimir la cárcel de Devoto y avanzar paulatinamente hacia su cierre. La estrategia contempla trasladar a los detenidos hacia complejos penitenciarios de alta seguridad ubicados fuera de los grandes centros urbanos, con una planificación orientada tanto a garantizar la seguridad del operativo como a reducir los riesgos vinculados con la movilización de los internos.

El esquema quedó expuesto durante la presentación realizada por autoridades nacionales y porteñas, de la que participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El operativo comenzó así a tomar forma como una de las medidas destinadas a modificar progresivamente el sistema penitenciario en la Ciudad.