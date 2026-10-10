Bianco evitó respaldar una candidatura de Cristina Kirchner para 2027

Carlos Bianco evitó definir si Derecho al Futuro respaldará una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.

El ministro bonaerense afirmó que las candidaturas no se discutirán hasta el próximo año.

Bianco reconoció que todavía no tiene una posición definida sobre un eventual alineamiento con la ex presidenta.

El espacio de Axel Kicillof prioriza la consolidación territorial del movimiento Derecho al Futuro.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene previsto pronunciarse en octubre sobre la situación judicial de Cristina Kirchner.

Bianco sostuvo que el dictamen internacional no será vinculante, aunque consideró que la Justicia argentina deberá evaluar su contenido.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dejó abierta la posición del espacio que conduce Axel Kicillof frente a una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027 y ratificó que la discusión electoral no forma parte de las prioridades inmediatas del sector. Según explicó, el objetivo durante los últimos meses del año será fortalecer la organización territorial del movimiento Derecho al Futuro, mientras el peronismo espera definiciones sobre la situación judicial de la ex presidenta.

El funcionario provincial sostuvo que las candidaturas no se discutirán durante este año y planteó que las decisiones deberán evaluarse más adelante, de acuerdo con la capacidad de convocatoria y la representación que consiga cada sector dentro del movimiento. De esa manera, evitó confirmar un respaldo anticipado a Cristina Kirchner, aunque tampoco descartó de manera definitiva esa posibilidad.

Consultado específicamente sobre si acompañaría una postulación de la ex mandataria, Bianco reconoció que todavía no tiene una posición definida. “No sé si me alinearía con una candidatura de Cristina”, expresó, antes de insistir en que la discusión deberá darse el próximo año.

El planteo se inscribe en la estrategia política de Kicillof, que busca consolidar una estructura propia dentro del peronismo a través de Derecho al Futuro. Por ahora, la conducción bonaerense pretende concentrar sus esfuerzos en la construcción territorial y postergar las definiciones sobre las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales.

Bianco también señaló que los futuros alineamientos dependerán de la capacidad que demuestre cada espacio para reunir adhesiones. “Veremos cuál es la situación, quién convocó más y quién representa más”, afirmó al referirse a la disputa interna que deberá resolver el peronismo.

La expectativa por el pronunciamiento internacional

Otro de los asuntos abordados por el ministro fue el pronunciamiento previsto para octubre del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. La expectativa en torno de esa intervención internacional constituye uno de los elementos que siguen de cerca distintos sectores del peronismo.

Bianco aclaró que una eventual resolución del organismo no tendría carácter vinculante para los tribunales argentinos. “Entiendo que un dictamen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es vinculante para la justicia argentina”, explicó. También señaló que no es abogado, al tomar distancia de una interpretación estrictamente jurídica sobre los posibles alcances de la decisión.

Sin embargo, el funcionario consideró que el pronunciamiento puede representar una instancia relevante dentro del proceso. En ese sentido, sostuvo que se trataría de una etapa intermedia que deberá ser evaluada por la Justicia argentina y manifestó su expectativa de que esa valoración resulte favorable para la ex mandataria.

La situación judicial de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, continúa siendo un factor de referencia para el debate interno del peronismo. La resolución internacional esperada para octubre aparece, en ese contexto, como un elemento adicional en un escenario político en el que todavía no se definieron las estrategias electorales para 2027.

Kicillof prioriza la construcción de su espacio

Mientras se aguardan novedades sobre la cuestión judicial y se mantienen abiertas las discusiones sobre el futuro del peronismo, el sector de Kicillof insiste en concentrarse en el fortalecimiento de su propia organización política.

Bianco definió esa tarea como el principal objetivo de acción política para el año y evitó anticipar cómo se resolverán las diferencias entre los distintos sectores del movimiento. La definición sobre una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner, así como el grado de acompañamiento que podría recibir de Derecho al Futuro, quedará pendiente hasta que comience formalmente la discusión electoral.

Por ahora, el mensaje del ministro bonaerense apunta a postergar las decisiones sobre los nombres y priorizar la consolidación territorial. El posicionamiento definitivo del espacio dependerá de las discusiones que se desarrollen el próximo año y de la capacidad de convocatoria que demuestre cada uno de los sectores del peronismo.