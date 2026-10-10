El Gobierno se adelanta a la oposición con una mega sesión para blindar el DNU 70

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados para el 21 de octubre con el objetivo de frenar la avanzada opositora contra el DNU 70/2023.

La estrategia oficialista busca desactivar la sesión opositora prevista para el 15 de octubre e incorporar sus principales reclamos al temario propio.

La Casa Rosada pretende restablecer el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales sin aceptar la derogación completa del decreto.

El oficialismo negociará con el PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales para conseguir respaldo parlamentario.

La agenda incluirá proyectos sobre endeudamiento familiar, discapacidad y defensa de la soberanía nacional.

El Gobierno apuesta a recuperar la iniciativa legislativa y evitar que la oposición marque el ritmo del debate sobre el DNU 70.

La Libertad Avanza convocó a una mega sesión en la Cámara de Diputados para el próximo 21 de octubre con el objetivo de neutralizar la avanzada opositora contra el DNU 70/2023 y evitar que la oposición imponga el debate parlamentario sobre la derogación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. La estrategia oficialista contempla incorporar al temario varios de los asuntos que los bloques opositores pretendían discutir el 15 de octubre, en una maniobra destinada a desactivar esa convocatoria y recuperar la iniciativa legislativa.

El movimiento implica un cambio de posición del Gobierno respecto del artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. El oficialismo buscará restablecer el límite del 15% a la titularidad extranjera de campos, una restricción establecida por la Ley 26.737. Con esa decisión, la Casa Rosada procura responder a uno de los principales cuestionamientos de sus aliados parlamentarios sin aceptar la derogación completa del DNU.

La convocatoria para el 21 de octubre busca dejar sin argumentos a los sectores que impulsaban la sesión opositora. En el oficialismo consideran que, al incluir en su propio temario los asuntos reclamados por distintos bloques, la sesión prevista para el 15 perderá sentido político y parlamentario. Las negociaciones apuntan especialmente al PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y fuerzas provinciales que rechazan la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras, aunque no acompañan una derogación integral del decreto.

Como parte de esa estrategia, el miércoles 14 de octubre se convocará a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para iniciar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo prevé incorporar un capítulo sobre la adquisición de tierras por extranjeros, con el propósito de construir una alternativa legislativa que contenga los reclamos de sus aliados.

La discusión se inscribe en una disputa más amplia por los efectos del DNU 70/2023, que modificó regulaciones en áreas como el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario. La Casa Rosada rechaza una derogación total porque considera que podría provocar complicaciones administrativas y judiciales. Por eso, la convocatoria busca separar los puntos que generan mayor resistencia de los restantes componentes del decreto.

La sesión también incluirá el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y morosidad. La iniciativa apunta a reforzar la educación financiera, mejorar la información sobre tasas y costos de los créditos y prevenir el sobreendeudamiento, sin establecer topes a los intereses ni mecanismos de quita de capital o subsidios estatales. Para los préstamos otorgados por plataformas digitales, propone exigir una doble validación de identidad y aceptación, impedir que el silencio se interprete como consentimiento y garantizar la entrega inmediata de las condiciones contractuales.

Otro asunto central será una nueva propuesta sobre discapacidad, elaborada luego de las negociaciones con los bloques aliados. El Gobierno se comprometió a retirar el capítulo correspondiente del Presupuesto 2027 y avanzar con un texto que mantenga las pensiones no contributivas, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. También se prevé compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuando el ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El cambio busca restar impulso al intento opositor de prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

La agenda se completará con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo pretende dictaminar antes de la sesión. La propuesta amplía las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Además, establece nuevas penalidades para empresas, socios y proveedores vinculados con esas actividades.

La iniciativa también propone crear un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar políticas diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia, una estructura que genera objeciones de sectores opositores.

Con una sesión que el oficialismo calcula que podría extenderse durante al menos 22 horas, el Gobierno apuesta a ordenar una agenda extensa, contener las diferencias con sus aliados y quitarle a la oposición la posibilidad de conducir el debate sobre el DNU 70. La convocatoria del 21 de octubre será así una prueba de la capacidad libertaria para reunir apoyos y sostener su estrategia parlamentaria frente a los cuestionamientos sobre el decreto.