Kicillof cruzó a Milei por la falta de obras públicas

Kicillof cuestionó a La Libertad Avanza por reclamar obras sanitarias en Carlos Casares.

El gobernador responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por la paralización de la obra pública nacional.

Analía Balaudo y concejales libertarios denunciaron deficiencias en el suministro de agua y acudieron a la Justicia.

La Libertad Avanza afirmó que los problemas de abastecimiento alcanzaban a 95 municipios bonaerenses.

La Provincia anunció un acueducto de 30 kilómetros con una inversión de 23.950 millones de pesos.

El gobierno bonaerense estimó en 9,2 billones de pesos el valor de las obras nacionales paralizadas en la provincia.

El reclamo por los problemas en el suministro de agua en Carlos Casares derivó en un fuerte enfrentamiento entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y La Libertad Avanza. Durante una visita al municipio, el mandatario cuestionó a los dirigentes del espacio libertario por exigir obras sanitarias y los instó a reclamarle al presidente Javier Milei por la paralización de la obra pública nacional. En ese contexto, anunció la construcción de un acueducto de 30 kilómetros para mejorar el abastecimiento de agua.

“Esta gente no tiene cara”, expresó Kicillof al responder a una consulta de un periodista local sobre la falta de agua y el reclamo judicial impulsado por representantes de La Libertad Avanza. El gobernador apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que quienes reclaman por la infraestructura deberían dirigirse al Presidente. “Vayan a pedirle al Presidente lo que le robó a la provincia”, agregó, en referencia a los recursos y las obras que, según su planteo, dejaron de llegar al territorio bonaerense.

La controversia se originó en las denuncias presentadas por la senadora provincial Analía Balaudo y concejales libertarios, quienes acusaron a la empresa ABSA y a funcionarios bonaerenses de presuntas irregularidades y deficiencias en la prestación del servicio. En enero, Balaudo presentó una denuncia penal por la falta de suministro, después de que el problema fuera planteado ante la Defensoría del Pueblo de la provincia sin obtener, según afirmó, las respuestas esperadas.

La legisladora sostuvo que las dificultades comenzaron en marzo de 2025, cuando se registró una disminución de la presión del agua. Según su descripción, el problema persistió durante el invierno y se agravó en primavera, cuando los cortes de electricidad dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma.

Balaudo afirmó que en diciembre el sistema colapsó y que en enero la situación llegó a un estado de emergencia. También denunció que hubo vecinos que permanecieron días sin agua y que algunos centros de salud debieron ser abastecidos mediante camiones cisterna. De acuerdo con los cuestionamientos de La Libertad Avanza, las deficiencias en el suministro se extendían a 95 municipios bonaerenses, con consecuencias especialmente graves en las zonas rurales, donde también se registraron problemas con el servicio eléctrico.

Frente a las críticas, Kicillof atribuyó el deterioro del sistema a la antigüedad de los acueductos y señaló que es necesario reemplazar las cañerías. Como respuesta, anunció el proyecto French-Carlos Casares, que contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y una inversión de 23.950 millones de pesos.

“Vamos a poner en marcha una obra muy esperada por Carlos Casares: un acueducto de 30 kilómetros para garantizar el acceso al agua en el municipio”, afirmó el gobernador, quien presentó la iniciativa como parte de los trabajos que la administración provincial busca sostener pese a las restricciones que atribuye al Gobierno nacional.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, informó que el acueducto se encontraba en licitación. Además, mencionó obras por 1.700 millones de pesos en dos localidades cercanas y trabajos pluviales por 4.500 millones destinados a la prevención de los efectos de El Niño.

Kicillof sostuvo que la Provincia continúa impulsando proyectos para atender necesidades de infraestructura, aun cuando, según denunció, Nación paralizó obras en territorio bonaerense. La administración provincial calculó en 9,2 billones de pesos el monto de los proyectos nacionales detenidos.

Ese relevamiento incluye 180 obras públicas ejecutadas por Nación por 5.492.185 millones de pesos y el programa Procrear, por 1.518.048 millones. También contempla convenios con municipios para 755 obras, valuados en 866.499 millones de pesos, además de 9.725 viviendas en 52 municipios por 364.055 millones.

El listado provincial incorpora, asimismo, infraestructura compartida entre Nación, Provincia y municipios por 81.939 millones de pesos y 30 obras universitarias por 59.462 millones. En ese escenario, la discusión por el agua en Carlos Casares quedó vinculada a una disputa más amplia sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno y el financiamiento de las obras públicas.