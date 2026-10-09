Suspensión de las PASO: crecen las diferencias dentro de Unidos en Santa Fe

El debate por la posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales generó nuevas diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia expresaron su disposición a acompañar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, el diputado socialista Pablo Farías defendió la continuidad del sistema de primarias y pidió analizar otras alternativas.

La discusión volvió a poner en evidencia las distintas posiciones que conviven dentro de la coalición santafesina frente a las reformas electorales promovidas por la administración de Javier Milei.

Aunque los principales referentes del oficialismo provincial comparten un mismo espacio político, sus posturas frente a la suspensión de las PASO muestran diferencias sobre el funcionamiento del sistema electoral y las herramientas que deberían utilizar los partidos para seleccionar a sus candidatos.

Pullaro y Scaglia, abiertos a la propuesta nacional

El gobernador Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia se mostraron dispuestos a respaldar la iniciativa de suspender las primarias nacionales, una posición que los acerca a la propuesta del oficialismo nacional.

La discusión se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei busca modificar las reglas electorales de cara a los próximos comicios y reducir los costos asociados a la organización de las primarias.

Para los sectores que acompañan la suspensión, la medida permitiría revisar el funcionamiento del calendario electoral y evitar que el Estado financie instancias de competencia interna de los partidos políticos.

Sin embargo, la iniciativa también abre interrogantes sobre los mecanismos que utilizarán las fuerzas políticas para definir sus candidaturas y sobre el impacto que podría tener el cambio en la competencia electoral.

Farías defendió las elecciones primarias

Desde el socialismo, Pablo Farías planteó una posición diferente y salió en defensa del sistema de PASO. El legislador reclamó que la discusión no se limite a la suspensión de las primarias y que se consideren otras alternativas antes de modificar las reglas electorales.

Su postura introduce una diferencia dentro de Unidos, donde conviven dirigentes con distintas miradas sobre el funcionamiento de las instituciones y la relación política con la Casa Rosada.

Las PASO fueron establecidas como un mecanismo para ordenar la competencia interna de los partidos y permitir que los ciudadanos participen en la selección de candidatos. Sus defensores sostienen que el sistema contribuye a transparentar las disputas partidarias y ampliar la participación electoral.

Quienes promueven su eliminación o suspensión, en cambio, cuestionan los costos de su implementación y consideran que las fuerzas políticas deberían resolver sus candidaturas mediante otros procedimientos.

Una discusión que atraviesa a Unidos

La controversia representa un nuevo desafío para la coalición gobernante de Santa Fe, que reúne al radicalismo, el socialismo y otros espacios políticos con trayectorias y posiciones diferentes.

El debate por las PASO obliga a sus integrantes a definir hasta dónde acompañarán las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y qué aspectos del sistema electoral consideran necesario preservar.

La diferencia entre Pullaro, Scaglia y Farías no implica necesariamente una ruptura dentro de Unidos, pero sí expone las distintas posiciones que conviven en la alianza frente a una discusión de alcance nacional.

En las próximas semanas, las negociaciones legislativas y las definiciones de los bloques parlamentarios serán determinantes para conocer el destino de la iniciativa.

Mientras tanto, el debate por la suspensión de las primarias ya abrió una nueva instancia de discusión dentro del oficialismo santafesino, con el desafío de compatibilizar las posturas de sus principales referentes y definir una posición común frente a la reforma electoral.