Cupo laboral trans en Santa Fe: preparan un amparo contra el gobierno de Pullaro por la falta de ingresos

Un grupo de personas travestis y trans de distintas localidades de Santa Fe prepara una acción de amparo colectivo para exigir al gobierno de Maximiliano Pullaro que cumpla con la Ley Provincial 13.902, que establece medidas para garantizar la inclusión laboral de esta población en la administración pública.

Quienes impulsan la iniciativa sostienen que el último ingreso de trabajadores en el marco de la normativa se produjo en 2021, durante la gestión provincial anterior, cuando se incorporaron 20 personas. Desde entonces, aseguran, no hubo nuevas convocatorias y los reclamos administrativos presentados no obtuvieron respuestas.

La ley, sancionada en octubre de 2019, contempla la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado provincial, con un cupo del 5 % del personal.

Reclaman respuestas y avanzan por la vía judicial

Sandra Sánchez, activista trans independiente y una de las referentes que promueven el amparo, explicó que el grupo se encuentra reuniendo adhesiones para avanzar con la presentación judicial.

Según señaló, el colectivo realizó diferentes gestiones formales ante las autoridades provinciales, pero no consiguió respuestas concretas. Ante esa situación, las organizaciones y activistas involucrados resolvieron evaluar una vía judicial para reclamar el cumplimiento de la normativa.

El planteo reúne a personas de Rosario, Ceres, Reconquista, San Justo, Santa Fe y Rafaela, que mantienen encuentros para coordinar acciones y sumar participantes a la iniciativa.

Sánchez remarcó que el acceso al empleo formal constituye una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población travesti trans. También advirtió sobre las dificultades que enfrenta el colectivo en materia de cobertura de salud, atención de la salud mental y estabilidad económica.

La activista vinculó esos problemas con las dificultades de acceso a derechos básicos y con un contexto económico que, según describió, profundiza la vulnerabilidad de quienes tienen menos oportunidades de inserción laboral.

Una ley que busca garantizar la inclusión laboral

La Ley 13.902 fue aprobada en 2019 con el objetivo de promover el acceso al empleo público provincial para personas travestis, transexuales y transgénero, un sector históricamente afectado por la exclusión del mercado laboral formal.

La normativa establece un cupo del 5 % y contempla tanto la incorporación de trabajadores como la estabilidad en el empleo.

Para quienes impulsan el reclamo, la falta de nuevas incorporaciones representa un obstáculo para la aplicación efectiva de esa política pública. Por eso, buscan que el Gobierno provincial informe sobre el estado de cumplimiento de la ley y adopte medidas para garantizar su implementación.

El grupo sostiene que el acceso al trabajo no solo permite contar con ingresos regulares, sino que también facilita el acceso a derechos vinculados con la salud, la seguridad social y la autonomía económica.

También buscan ampliar el cupo en Rosario

El reclamo provincial se desarrolla en paralelo con gestiones para modificar la política de inclusión laboral trans en Rosario, donde existe una ordenanza específica desde 2016.

Según explicó Sánchez, actualmente se contempla el ingreso de cinco personas por año y el objetivo es incrementar esa cantidad para ampliar las posibilidades de acceso al empleo municipal.

La discusión apunta a revisar el alcance de la política local y adecuarla a las necesidades actuales de la población travesti trans.

En ese sentido, los referentes consideran que las medidas de inclusión laboral requieren continuidad y una cantidad de incorporaciones que permita generar oportunidades concretas.

La crisis económica agrava las dificultades

Sánchez también advirtió que la situación económica está aumentando las necesidades de asistencia entre integrantes del colectivo. La inflación, la falta de empleo y las dificultades para sostener los gastos cotidianos complican el acceso a bienes y servicios básicos.

Según relató, personas que anteriormente no necesitaban recurrir a programas alimentarios o beneficios sociales hoy se encuentran obligadas a buscar ese tipo de ayuda para afrontar sus necesidades.

La activista, además, alertó sobre las dificultades sanitarias y sociales que atraviesa esta población y recordó que la expectativa de vida de las personas travestis y trans en Argentina continúa siendo considerablemente inferior a la del promedio de la población.

En este escenario, quienes preparan el amparo consideran que el cumplimiento de la ley de cupo laboral es una medida necesaria para ampliar derechos y reducir las barreras de acceso al empleo formal.

La iniciativa judicial todavía se encuentra en etapa de preparación y recolección de adhesiones. Sus impulsores anticiparon que continuarán reuniéndose para coordinar la presentación y reclamar que el Gobierno de Santa Fe garantice la aplicación de una normativa vigente desde hace varios años.