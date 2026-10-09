Ralf Schumacher defendió a Colapinto y criticó a Norris tras un incidente en la Fórmula 1

Ralf Schumacher salió en defensa de Franco Colapinto y cuestionó duramente a Lando Norris por una maniobra que protagonizó el británico en la Fórmula 1. El expiloto alemán comparó lo ocurrido con el incidente que involucró al argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán y aseguró que la acción del corredor de McLaren fue aún más vergonzosa.

El episodio que involucró a Colapinto ocurrió en el circuito de Bakú, donde el piloto de Alpine chocó contra su compañero Pierre Gasly, quien terminó impactando contra Norris. Como consecuencia del incidente, los tres pilotos debieron abandonar la carrera.

Tras lo sucedido, Norris criticó duramente al argentino e incluso llegó a pedir que recibiera una suspensión. Sin embargo, después de las repercusiones que generaron sus declaraciones, el británico se disculpó y reconoció que se había equivocado.

La maniobra de Lando Norris que cuestionó Ralf Schumacher

La situación volvió a quedar en el centro de la escena durante el Gran Premio de Malasia, cuando Norris protagonizó otro episodio polémico en las últimas vueltas de la carrera.

Tras la salida del auto de seguridad, el piloto de McLaren comenzó a calentar los neumáticos, pero no frenó a tiempo para ubicarse correctamente en la fila de monoplazas. Como consecuencia, perdió el control del auto y estuvo cerca de chocar contra su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Para evitar el impacto, Norris terminó en la grava y permaneció allí durante unos segundos antes de reincorporarse al pelotón.

Schumacher se refirió a esa maniobra en el podcast Backstage Boxengasse, de Sky Sport Alemania, y fue contundente en su análisis.

“La escena de Norris fue mucho más vergonzosa. Y él también lo sabe”, sostuvo el alemán. Luego, agregó: “Los coches estuvieron ahí todo el tiempo. Y luego casi choca con su compañero de equipo”.

De esta manera, el expiloto tomó partido por Colapinto y puso en discusión las críticas que el británico había realizado contra el argentino tras el choque en Bakú.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Colapinto y Norris volverán a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Singapur, que se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay. Schumacher también estará presente durante la actividad, aunque en su rol de comentarista.

El trazado se caracteriza por sus curvas cerradas, las frenadas exigentes y la escasez de rectas largas. Además, el calor, la humedad y la cercanía de los muros convierten a la carrera en un desafío físico y técnico para los pilotos.

La actividad tendrá formato Sprint, con puntos en juego desde el sábado.

Cronograma del Gran Premio de Singapur

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00

Clasificación: 10:00

Domingo 11 de octubre

Carrera: 9:00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.