Homenaje a Messi: la productora explicó los problemas técnicos y responsabilizó a River

El homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental, organizado para despedirlo de la Selección argentina, quedó envuelto en una polémica por las fallas técnicas y los problemas de organización que marcaron el espectáculo. Tras las críticas que recibió el evento, Marketing Sports, la productora contratada por la AFA, publicó un comunicado en el que responsabilizó a River por las dificultades que impidieron desarrollar el show según lo previsto.

La empresa explicó que la propuesta original contemplaba distintas intervenciones musicales, efectos especiales para recibir al capitán argentino, la ceremonia del Himno Nacional y un homenaje especial durante el minuto 10.

Sin embargo, según su versión, una serie de restricciones técnicas y operativas obligó a modificar la planificación inicial. En el comunicado, la productora señaló que varias de esas dificultades estuvieron relacionadas con la infraestructura del estadio y con decisiones de las autoridades de River.

La productora denunció restricciones para montar el escenario y las pantallas

Uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con la pantalla LED del Monumental. Según Marketing Sports, la estructura fue retirada tres días después de que la AFA anunciara que la despedida de Messi se realizaría en ese estadio.

Ante esa situación, la empresa propuso instalar una pantalla alternativa en el campo de juego, pero aseguró que la iniciativa no recibió la autorización de las autoridades de River.

La productora también indicó que no obtuvo permiso para montar un escenario central. Por ese motivo, tuvo que adaptar el espectáculo y trasladar las presentaciones musicales a sectores laterales, cerca de los bancos de suplentes.

En el comunicado, explicó que esta modificación alteró las condiciones escénicas que se habían previsto originalmente.

Otro de los puntos señalados fue el manejo del sonido y la iluminación. Según la empresa, ambos servicios estaban a cargo del equipo técnico de River, por lo que la productora no tenía control directo sobre su funcionamiento.

El corte de luz que interrumpió el show del Grupo Cali

Uno de los momentos más cuestionados de la noche se produjo durante la presentación del Grupo Cali, una de las bandas favoritas de Messi, que había sido elegida para cerrar el homenaje.

La actuación se interrumpió abruptamente durante el primer tema. Sobre ese episodio, Marketing Sports sostuvo que se produjo un corte en el suministro eléctrico del estadio que impidió continuar con el espectáculo.

“Durante el primer tema se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el Club Atlético River Plate, que dejó sin continuidad este emotivo momento”, indicó la empresa en el comunicado.

Además, señaló que, después del corte, el personal del estadio encendió la iluminación general, lo que provocó la salida del público e impidió completar el cierre previsto.

La productora remarcó que la interrupción estuvo fuera de su control operativo y atribuyó las dificultades al funcionamiento de los servicios técnicos del estadio.

El comunicado de Marketing Sports tras las críticas al homenaje a Messi

Ante los cuestionamientos por el desarrollo del evento, la empresa lamentó que los inconvenientes impidieran completar la celebración tal como había sido planificada.

“Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación”, expresó Marketing Sports al finalizar el comunicado.

De esta manera, la productora dio su versión sobre las fallas que marcaron la despedida de Messi y señaló a River como responsable de las limitaciones técnicas y operativas que, según afirmó, condicionaron el espectáculo.