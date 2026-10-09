Dellasanta apuntó contra los políticos por la emergencia hídrica

Fabricio Dellasanta fue contundente al referirse a la emergencia hídrica y responsabilizó a la dirigencia política por la falta de respuestas y de previsión frente a una problemática que vuelve a poner en evidencia las consecuencias de la falta de obras.

“Todo pasa por la inoperancia de los políticos que nada hicieron”, afirmó Dellasanta, con una crítica directa a quienes tuvieron responsabilidades de gestión y, según su planteo, no actuaron a tiempo para evitar que la situación llegara a este punto.

Sus declaraciones reabren el debate sobre las obras pendientes, la planificación y la capacidad de los gobiernos para anticiparse a problemas que afectan a la población. Cuando la emergencia golpea, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué se hizo para prevenirla antes de que fuera demasiado tarde?