El INTA Rafaela recibe a unos 2.500 estudiantes en una nueva edición de las Jornadas de Experiencia Educativa

El INTA Rafaela puso en marcha una nueva edición de las Jornadas de Experiencia Educativa, una propuesta que permitirá que alrededor de 2.500 estudiantes recorran durante toda la semana las instalaciones de la Estación Experimental y conozcan de cerca el trabajo de sus técnicos.



La agenda incluye la participación de unos 1.900 alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, 250 estudiantes de escuelas agrotécnicas de distintos puntos de la provincia y más de 250 alumnos de universidades nacionales de carreras como Agronomía, Veterinaria y Zootecnia. Para los estudiantes universitarios, la experiencia se desarrolla bajo el concepto "Un viaje a la Cuenca Lechera Santafesina", con un recorrido por las investigaciones y su vínculo con el sector productivo.



Durante su visita, el intendente Leonardo Viotti visitó la Experimental y acompañó a los estudiantes en el inicio de las actividades. "Un año más, junto al INTA, en las jornadas educativas, chicos de distintas escuelas de Rafaela y la región están aprendiendo acá, en el campo, con profesionales que les enseñan cómo se trabaja la tierra, cómo se producen los diferentes productos que terminan en la mesa de casa, principalmente la leche y todo el proceso productivo hasta llegar a eso", expresó.



Además, destacó el acompañamiento del Municipio a la iniciativa y señaló que "es una muy linda actividad, los chicos se enganchan mucho", al tiempo que remarcó que durante toda la semana "miles de chicos de Rafaela y la región puedan aprender acá, en este campo experimental, en esta estación experimental".