Rafaela prepara una tarde de espectáculos para festejar el Día del Niño

RAFAELAAna COHENAna COHEN

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La Municipalidad de Rafaela prepara una jornada especial para celebrar el Día del Niño, con una propuesta pensada para que las familias puedan disfrutar de una tarde de espectáculos, música, magia y entretenimiento.

La actividad se desarrollará este domingo 11 de octubre en el espacio verde de Estanislao del Campo, entre Lotufo y 4 de Enero, y contará con una programación sobre el escenario que se desarrollará durante la tarde, con diferentes propuestas destinadas especialmente a las infancias.

El cronograma comenzará a las 15:00, con el show de títeres de Merwyn Entretenimiento, que tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Luego, a las 15:40, será el turno del show de magia del Mago Merwyn, con una presentación de 40 minutos.

A las 16:30, se presentará la Banda Municipal, con un repertorio especialmente seleccionado de canciones infantiles, en una propuesta de aproximadamente 30 minutos.

El cierre de la jornada estará a cargo de Ceci Rapso, quien presentará su espectáculo "Modo Charly", con música en vivo, voz y violonchelo. La presentación comenzará a las 17:00 y tendrá una duración estimada de 60 minutos.

De esta manera, la jornada propone una tarde con diferentes expresiones artísticas y actividades para compartir en familia, con una programación pensada para disfrutar del escenario y de cada uno de los espectáculos.

Una organización técnica preparada para la jornada
Para garantizar el normal desarrollo de la programación, durante el mediodía se realizarán las correspondientes pruebas y preparativos técnicos.

A las 12:30 se llevará adelante la prueba de sonido correspondiente al espectáculo de títeres y, posteriormente, a las 13:00, se realizará la prueba de Ceci Rapso - "Modo Charly", contemplando los requerimientos de voz, violonchelo y accesorios. A las 13:30 será el turno de la prueba de sonido del Mago Merwyn.

La jornada tendrá su cierre previsto para las 19:00, con una programación que invita a las familias a acercarse y disfrutar de una tarde especial dedicada a las infancias.

Para garantizar que todos puedan asistir, estará funcionando el servicio de transporte público gratuito. Los puntos donde se podrán tomar los colectivos son: la terminal de ómnibus, el DIAT (barrio Villa Podio) y La Pile (barrio Italia). Las personas podrán acercarse desde las 14:00 a estos puntos.

Cabe aclarar que en caso de lluvia, el evento se suspenderá.

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