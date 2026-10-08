Rafaela prepara una tarde de espectáculos para festejar el Día del Niño

La Municipalidad de Rafaela prepara una jornada especial para celebrar el Día del Niño, con una propuesta pensada para que las familias puedan disfrutar de una tarde de espectáculos, música, magia y entretenimiento.



La actividad se desarrollará este domingo 11 de octubre en el espacio verde de Estanislao del Campo, entre Lotufo y 4 de Enero, y contará con una programación sobre el escenario que se desarrollará durante la tarde, con diferentes propuestas destinadas especialmente a las infancias.



El cronograma comenzará a las 15:00, con el show de títeres de Merwyn Entretenimiento, que tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Luego, a las 15:40, será el turno del show de magia del Mago Merwyn, con una presentación de 40 minutos.



A las 16:30, se presentará la Banda Municipal, con un repertorio especialmente seleccionado de canciones infantiles, en una propuesta de aproximadamente 30 minutos.



El cierre de la jornada estará a cargo de Ceci Rapso, quien presentará su espectáculo "Modo Charly", con música en vivo, voz y violonchelo. La presentación comenzará a las 17:00 y tendrá una duración estimada de 60 minutos.



De esta manera, la jornada propone una tarde con diferentes expresiones artísticas y actividades para compartir en familia, con una programación pensada para disfrutar del escenario y de cada uno de los espectáculos.



Una organización técnica preparada para la jornada

Para garantizar el normal desarrollo de la programación, durante el mediodía se realizarán las correspondientes pruebas y preparativos técnicos.



A las 12:30 se llevará adelante la prueba de sonido correspondiente al espectáculo de títeres y, posteriormente, a las 13:00, se realizará la prueba de Ceci Rapso - "Modo Charly", contemplando los requerimientos de voz, violonchelo y accesorios. A las 13:30 será el turno de la prueba de sonido del Mago Merwyn.



La jornada tendrá su cierre previsto para las 19:00, con una programación que invita a las familias a acercarse y disfrutar de una tarde especial dedicada a las infancias.



Para garantizar que todos puedan asistir, estará funcionando el servicio de transporte público gratuito. Los puntos donde se podrán tomar los colectivos son: la terminal de ómnibus, el DIAT (barrio Villa Podio) y La Pile (barrio Italia). Las personas podrán acercarse desde las 14:00 a estos puntos.



Cabe aclarar que en caso de lluvia, el evento se suspenderá.