Nobel de la paz para Navi Pillay: el triunfo de la teoría sobre la realidad

Por Carlos Zimerman

RESUMEN

Navanethem “Navi” Pillay representa una visión ideológica que confía en los organismos internacionales y en las declaraciones como herramientas para alcanzar la paz. Su trayectoria abre el debate sobre una izquierda que, desde esta mirada crítica, prioriza los discursos y las consignas por encima de los resultados. La ONU acumula resoluciones y pronunciamientos mientras numerosos conflictos continúan sin solución. El wokismo y el progresismo ideológico son cuestionados por sus críticos cuando parecen anteponer el relato a los problemas concretos. Un Nobel de la Paz debería invitar a examinar no solamente las intenciones, sino también los resultados de las ideas que se premian.

Hay reconocimientos que invitan a aplaudir y otros que obligan a preguntarse qué está pasando en el mundo. El Nobel de la Paz otorgado a Navanethem “Navi” Pillay pertenece, desde una mirada crítica, a la segunda categoría. Porque una cosa es defender ideales nobles desde un despacho internacional y otra muy distinta es conseguir que esos ideales se conviertan en resultados concretos.

Pillay es una jurista sudafricana con una extensa trayectoria en organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su pensamiento está asociado con una concepción del mundo que otorga un papel central al derecho internacional, las instituciones multilaterales y las políticas de defensa de los derechos humanos. Pero es precisamente esa mirada la que merece ser discutida, especialmente cuando sus postulados se aproximan a las posiciones tradicionales de una izquierda que parece confiar más en las declaraciones que en la capacidad de resolver los problemas reales.

El mundo está lleno de discursos impecables, pero los discursos no detienen por sí solos las guerras, no terminan con el fundamentalismo y no cambian la mentalidad de quienes hacen del odio una bandera. Sin embargo, buena parte de la diplomacia internacional continúa comportándose como si una nueva resolución, una comisión investigadora o una declaración solemne fueran suficientes para modificar una realidad que demuestra, una y otra vez, su enorme resistencia a las buenas intenciones.

La izquierda de los discursos y las buenas intenciones

Navi Pillay representa una corriente de pensamiento que pone el acento en las instituciones, los derechos y las normas internacionales. Sus defensores consideran que ese enfoque es indispensable para limitar los abusos y construir sociedades más justas. Sus críticos, en cambio, cuestionan que determinadas interpretaciones progresistas terminen perdiendo de vista las consecuencias concretas de sus propuestas.

El problema aparece cuando la teoría se convierte en un refugio, cuando las consignas sustituyen al análisis de los hechos y cuando la superioridad moral que algunos sectores se atribuyen parece dispensarlos de demostrar que sus ideas funcionan.

Ahí es donde entra en discusión el wokismo, entendido por sus críticos como una corriente que, en determinadas expresiones, privilegia las interpretaciones ideológicas de la realidad, la identidad y las relaciones de poder por encima de otros criterios. No toda defensa de los derechos humanos es wokismo, ni toda posición progresista responde a una misma doctrina. Pero sí es legítimo cuestionar aquellas expresiones de la izquierda que parecen más preocupadas por imponer un relato que por encontrar soluciones eficaces.

Pillay se convierte así en una figura sobre la cual discutir los límites de una visión que confía profundamente en el poder de las instituciones y del discurso internacional. ¿Cuánto puede conseguir esa mirada cuando se enfrenta con regímenes autoritarios, organizaciones terroristas, fanatismos religiosos o dirigentes que no tienen ninguna intención de respetar las reglas que se les proponen?

La respuesta no puede limitarse a una nueva declaración de principios. Hace falta demostrar que las herramientas elegidas producen cambios, que los mecanismos de presión funcionan y que los resultados están a la altura de las promesas.

Una ONU que habla mucho y resuelve demasiado poco

Las Naciones Unidas nacieron con la aspiración de evitar nuevas catástrofes mundiales y promover la cooperación entre los países. Su existencia sigue siendo relevante, pero sus limitaciones también son evidentes. Los enfrentamientos entre potencias, los intereses geopolíticos y las dificultades para hacer cumplir determinadas resoluciones restringen su capacidad de actuación.

Por eso, la diplomacia declarativa merece una revisión profunda. No porque hablar sea inútil, sino porque hablar sin conseguir resultados termina desgastando la credibilidad de las instituciones. La paz necesita negociación, pero también mecanismos eficaces; necesita principios, pero también capacidad de aplicación; necesita palabras, pero sobre todo decisiones que produzcan consecuencias.

Israel es un ejemplo de esta contradicción, como lo son otros conflictos en los que las condenas internacionales no alcanzan para eliminar las amenazas ni garantizar una convivencia duradera. El problema es más amplio que un país o una guerra: consiste en determinar si el sistema internacional puede responder a quienes desconocen sus reglas o si continuará atrapado en una sucesión interminable de pronunciamientos.

Y esa pregunta alcanza directamente a quienes, como Pillay, han construido una parte importante de su trayectoria dentro de esas estructuras.

Un premio no convierte una ideología en verdad

El Nobel de la Paz posee un prestigio indiscutible, pero ninguna distinción debería funcionar como un certificado de infalibilidad. Las ideas de una persona premiada siguen siendo discutibles, sus posiciones merecen ser examinadas y sus propuestas deben evaluarse por sus fundamentos y sus consecuencias.

La paz no es patrimonio exclusivo de la izquierda, de la derecha ni de ninguna corriente ideológica. Tampoco se construye atribuyéndose una superioridad moral mientras se ignoran las contradicciones propias. Se construye cuando existen condiciones concretas para que las personas vivan seguras, cuando se enfrentan las amenazas reales y cuando las instituciones pueden transformar sus principios en hechos.

El cuestionamiento a Navi Pillay apunta precisamente a eso: a una concepción que, desde esta perspectiva, parece confiar demasiado en el lenguaje institucional y demasiado poco en la demostración de resultados. Una mirada que puede ofrecer argumentos atractivos y declaraciones conmovedoras, pero que no queda exenta de responder por los límites de las herramientas que propone.

Porque el mundo no necesita solamente personas capaces de explicar por qué la paz es necesaria. Necesita ideas que permitan acercarse a ella, decisiones que puedan sostenerla y acciones que enfrenten a quienes la destruyen.

Un Nobel de la Paz debería ser mucho más que el premio a un discurso ideológicamente atractivo. Debería representar una contribución verificable a un mundo menos violento y más seguro.

De lo contrario, el riesgo es que la distinción termine celebrando una manera de interpretar la realidad mientras la realidad continúa desmintiendo sus promesas.

Y esa es la gran pregunta que deja el reconocimiento a Navi Pillay: ¿estamos premiando resultados concretos o seguimos confundiendo las buenas intenciones con la capacidad de cambiar el mundo?