El Banco Central aceleró las compras de dólares y ya supera la meta anual del FMI

El Banco Central compró USD 69 millones el viernes y acumuló USD 212 millones durante la semana.

Las adquisiciones de octubre superaron los USD 340 millones y duplicaron el ritmo diario de septiembre.

Desde el inicio de la fase cuatro del programa monetario, las compras alcanzaron USD 14.909 millones.

El Gobierno analiza la posibilidad de acumular USD 20.000 millones antes de finalizar el año.

Las reservas brutas cerraron la semana en USD 49.701 millones, aunque las reservas netas crecieron menos que las compras oficiales.

El dólar mayorista terminó en $1.517, el minorista del Banco Nación en $1.535 y el blue en $1.540.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intensificó durante octubre sus intervenciones en el mercado cambiario y acumuló más de USD 14.900 millones en compras desde el inicio de la fase cuatro del programa monetario. La autoridad monetaria adquirió USD 69 millones este viernes y cerró la semana con un saldo comprador de USD 212 millones, mientras el equipo económico evalúa la posibilidad de alcanzar los USD 20.000 millones antes de finalizar el año.

Con las adquisiciones registradas durante los primeros días de octubre, el organismo que conduce Santiago Bausili superó ampliamente el objetivo anual de USD 10.000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ritmo de intervención también mostró una aceleración respecto de septiembre, cuando las compras habían alcanzado su nivel mensual más bajo de 2026.

Durante el décimo mes del año, el Central incorporó USD 341 millones, más del 70% de los USD 473 millones adquiridos en septiembre. El promedio diario pasó de USD 21,5 millones el mes anterior a USD 48 millones en octubre, una variación que refleja una mayor presencia de la entidad en el mercado de cambios.

La evolución de las compras a lo largo del año mostró diferencias importantes entre los meses. En enero, el BCRA sumó USD 1.158 millones; en febrero, USD 1.557 millones; en marzo, USD 1.671 millones; y en abril, USD 2.769 millones. En mayo, las adquisiciones llegaron a USD 2.596 millones, mientras que en junio alcanzaron USD 1.418 millones y en julio, USD 2.162 millones. En agosto, el saldo comprador se redujo a USD 768 millones, antes de caer a USD 473 millones en septiembre.

La desaceleración observada durante la segunda mitad del año estuvo vinculada, en parte, a la estacionalidad del Mercado Libre de Cambios y a la finalización de las liquidaciones de la cosecha agrícola a partir de julio. Sin embargo, el ingreso de divisas provenientes de los sectores energético y minero, junto con las colocaciones de deuda en el exterior realizadas por empresas y provincias, contribuyó a sostener las compras del organismo durante las últimas semanas.

En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron un incremento diario de USD 380 millones y finalizaron la semana en USD 49.701 millones. Sin embargo, la acumulación de divisas mediante las intervenciones cambiarias no se trasladó en la misma proporción al nivel de reservas, debido a distintos movimientos financieros y operaciones del sector público.

Un análisis de la consultora Analytica señaló que, aunque el Banco Central compró más de USD 14.700 millones en el mercado cambiario desde el comienzo del año, sin contabilizar las operaciones de la última semana, las reservas netas aumentaron USD 8.760 millones desde el 2 de enero.

Para calcular esa variación, la firma contempló los vencimientos pagados del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), las operaciones de pase o repo realizadas con entidades financieras y las intervenciones del Tesoro que incidieron sobre las reservas. También identificó el uso neto de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), que ascendió a USD 6.658 millones después de descontar las operaciones efectuadas con el Banco Central. Ese flujo explica parte de la diferencia entre las compras brutas de divisas y el incremento efectivo de las reservas.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista avanzó $1,50, equivalente a un 0,1%, y cerró en $1.517, con operaciones por USD 655,5 millones en el segmento de contado. Pese a la suba diaria, el tipo de cambio completó su segunda semana consecutiva a la baja, favorecido por la apreciación del real brasileño.

El techo de las bandas cambiarias quedó establecido en $1.928,82, por lo que la cotización mayorista se ubicó $311,82, un 27,1%, por debajo de ese límite. En el Banco Nación, el dólar minorista retrocedió $5 y terminó a $1.535 para la venta, su menor valor desde el 23 de septiembre. Por su parte, el dólar blue permaneció en $1.540 y acumuló una caída semanal de $20, equivalente al 1,3%.

La evolución de las compras oficiales, el comportamiento de las reservas y el ingreso de divisas de distintos sectores serán determinantes para establecer si el Gobierno logra acercarse a la meta de USD 20.000 millones que analiza el equipo económico para el cierre de 2026.