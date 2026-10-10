La inflación porteña llegó al 1,8% en septiembre y anticipa presión sobre el índice nacional

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre y mostró una leve aceleración.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas pasaron de subir 1,7% a registrar un incremento del 2,1%.

Las verduras, los tubérculos y las legumbres aumentaron 11,3%, con fuertes subas del tomate, la cebolla y el ajo.

Vivienda y salud avanzaron 3% cada una, impulsadas por las tarifas energéticas y las cuotas de medicina prepaga.

PxQ estimó una inflación acumulada del 23,5% en los primeros nueve meses del año.

Las diferencias de ponderación entre los índices porteño y nacional podrían llevar la inflación de septiembre a cerca del 1,9% en la medición del INDEC.

La evolución de los precios en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una leve aceleración durante septiembre y reforzó las expectativas de que la inflación nacional también registre un incremento. El índice de precios al consumidor (IPC) porteño avanzó 1,8%, impulsado principalmente por las subas de alimentos, energía, alquileres y servicios de salud, en un contexto en el que los movimientos estacionales de las verduras podrían tener una incidencia significativa en la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Uno de los factores centrales del mes fue el comportamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación pasó del 1,7% al 2,1%. Dentro de ese rubro, las verduras, los tubérculos y las legumbres registraron un incremento del 11,3%, mientras que las carnes y sus derivados aumentaron 1,3% y los productos lácteos y huevos subieron 1,9%.

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, consideró que el índice nacional podría ubicarse más cerca del 1,9%. Su proyección contempla que las verduras registraron aumentos importantes, mientras que las frutas mostraron deflación. Según explicó, las diferencias entre las ponderaciones utilizadas por el indicador porteño y el nacional hacen que estos movimientos tengan un impacto distinto en cada medición.

Caamaño también señaló que la caída de los precios de hoteles tiene una incidencia limitada en el índice nacional, mientras que los rubros de transporte y vivienda presentan una ponderación que puede favorecer una variación diferente cuando se trasladan los resultados de la Ciudad a la medición del INDEC.

Otro componente que contribuyó a la dinámica de septiembre fue la indumentaria. De acuerdo con la consultora Equilibra, el rubro prendas de vestir y calzado aumentó 1,7%, después de varios meses en los que las rebajas y las promociones de cambio de temporada habían contribuido a reducir los precios. La finalización de esas ofertas modificó el comportamiento del sector y agregó presión al indicador general.

Entre los aumentos más importantes también se ubicaron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una suba del 3%. La variación estuvo relacionada principalmente con los ajustes en los servicios regulados y las tarifas energéticas. En particular, el esquema posterior al invierno redujo el bloque de consumo subsidiado de electricidad, lo que incidió en las facturas de los usuarios.

El rubro salud registró otro incremento del 3%, impulsado por la actualización de las cuotas de la medicina prepaga. De esta manera, los gastos vinculados con la vivienda y la atención médica se sumaron a los alimentos como factores relevantes en la evolución del índice porteño.

La consultora PxQ también midió una inflación del 1,8% para septiembre, con un aumento acumulado del 23,5% durante los primeros nueve meses del año. Según su análisis, alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, y salud explicaron en conjunto algo más del 55% de la variación mensual.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron el tomate redondo, con una suba del 23,5%, y la cebolla y el ajo, que avanzaron 22,4%. Estos incrementos convivieron con aumentos en las tarifas eléctricas, los alquileres y las cuotas de medicina prepaga, que reforzaron la presión sobre el presupuesto de los hogares.

Sin embargo, algunos rubros ayudaron a moderar el resultado. Los servicios de transporte aéreo bajaron 5,6%, los paquetes turísticos dentro del país retrocedieron 4,5% y los hoteles disminuyeron 1,2%. Estas variaciones estuvieron relacionadas con el final del receso invernal y tuvieron una incidencia menor en el índice nacional debido a las diferencias de ponderación. También descendieron los precios de la banana, un 6%, y de las verduras de hoja, un 4%.

PxQ agregó que, si se aplicara la metodología de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017, la inflación porteña estimada para septiembre alcanzaría el 1,9%, frente al 1,8% registrado con la metodología actual.

Los datos muestran que los alimentos y los servicios regulados siguen siendo determinantes para la evolución de los precios. La incidencia que finalmente tengan estos componentes en la medición nacional dependerá de sus ponderaciones y del comportamiento del resto de las divisiones que integran el IPC.