Carlos Del Frade analiza competir por la Gobernación de Santa Fe en 2027 y mueve el tablero opositor

El diputado provincial Carlos Del Frade evalúa la posibilidad de presentarse como candidato a gobernador de Santa Fe en las elecciones de 2027, con el respaldo del Frente Amplio por la Soberanía (FAS). La alternativa comienza a generar expectativas dentro de distintos sectores de la oposición, especialmente en el peronismo, donde observan con interés una eventual articulación con el espacio de centroizquierda.

El legislador, reconocido por su trayectoria periodística y sus investigaciones sobre el poder económico, el narcotráfico y las estructuras criminales en Santa Fe, aparece como una figura que podría aportar un perfil propio a la discusión electoral provincial.

Aunque todavía no existe una candidatura formalmente confirmada, los movimientos de Del Frade son seguidos de cerca por dirigentes que analizan cómo construir una alternativa política frente al oficialismo provincial.

El Frente Amplio por la Soberanía busca ganar protagonismo

Una eventual postulación de Del Frade permitiría al Frente Amplio por la Soberanía ampliar su presencia en el escenario político santafesino y proyectar su propuesta más allá del ámbito legislativo.

El espacio reúne sectores de izquierda y centroizquierda que plantean cuestionamientos al modelo económico, reclaman mayor transparencia institucional y ponen el foco en las problemáticas sociales y de seguridad que atraviesan la provincia.

En ese contexto, la figura del diputado constituye uno de los principales activos políticos del frente, tanto por su experiencia parlamentaria como por su trayectoria pública.

Sin embargo, una candidatura a gobernador también implicaría el desafío de construir una estructura territorial capaz de competir en los distintos departamentos y localidades de Santa Fe.

El peronismo observa una posible alianza

Dentro del peronismo santafesino, la posibilidad de sumar al Frente Amplio por la Soberanía a un armado electoral más amplio es observada con interés.

La eventual incorporación de una fuerza de centroizquierda podría contribuir a ampliar la base política de una coalición opositora y reunir sectores que mantienen coincidencias en determinadas cuestiones económicas, sociales e institucionales.

De todos modos, una convergencia electoral requeriría acuerdos sobre las candidaturas, las propuestas programáticas y el funcionamiento de una eventual alianza.

La posibilidad de que Del Frade encabece una propuesta propia también abre interrogantes sobre el grado de autonomía que conservaría el FAS y sobre las condiciones bajo las cuales podría confluir con otros espacios.

Un escenario electoral todavía abierto

A más de un año de las elecciones provinciales de 2027, las distintas fuerzas políticas de Santa Fe comienzan a explorar alternativas y posibles acuerdos para definir sus estrategias.

En ese escenario, una eventual candidatura de Del Frade sumaría un nuevo actor a la discusión por la sucesión provincial y podría influir en las negociaciones entre los sectores opositores.

Por ahora, el proyecto permanece en etapa de evaluación. La definición del diputado y las conversaciones entre los distintos espacios serán determinantes para establecer si el Frente Amplio por la Soberanía competirá con una candidatura propia o avanzará hacia una construcción electoral más amplia.

La discusión recién comienza, pero la posibilidad de que Del Frade se postule ya despierta interés en el peronismo y vuelve a poner sobre la mesa la búsqueda de acuerdos entre sectores de la oposición santafesina de cara a 2027.