Diego Santilli presentará su primer informe de gestión ante el Senado desde las 15

La economía concentrará el 46% de las consultas formuladas por los legisladores

La oposición reclamará explicaciones sobre tarifas, deuda, industria, privatizaciones y obras públicas

El funcionamiento del PAMI, los hospitales y las prestaciones por discapacidad también estarán en discusión

Santilli deberá responder sobre Flávio Bolsonaro y la salida de Manuel Adorni

La presentación precederá al debate sobre la reforma electoral previsto para el jueves en el Senado

El funcionamiento del Gobierno de Javier Milei, la evolución de la economía y una serie de asuntos que generan preocupación en la oposición marcarán este miércoles la primera presentación de Diego Santilli ante el Senado como jefe de Gabinete. El funcionario concurrirá a partir de las 15 para cumplir con el informe de gestión previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, en una jornada que pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para defender sus decisiones y responder a los cuestionamientos parlamentarios.

La exposición tendrá un significado particular para Santilli, quien asumió el cargo el 30 de junio, luego de la salida de Manuel Adorni. Será su primera intervención institucional de esta naturaleza desde que quedó al frente de la coordinación ministerial y deberá responder sobre distintas áreas de la administración nacional, algunas de ellas atravesadas por conflictos políticos y reclamos de diferentes sectores.

Desde su entorno anticiparon que el eje del discurso estará puesto en el concepto de «orden». La estrategia consistirá en defender el rumbo de los casi tres años de gestión libertaria y establecer una comparación entre la situación que recibió la administración de Milei y los resultados que, según el Gobierno, consiguió durante su mandato.

Para preparar la sesión, la Jefatura de Gabinete recopiló 1.287 consultas a partir de un total de 1.659 preguntas presentadas por doce bloques parlamentarios. El volumen de interrogantes anticipa una exposición extensa, con temas económicos, sociales, sanitarios e institucionales. Santilli estará acompañado por Gustavo Coria e Ignacio Devitt.

La economía ocupará el lugar central del temario y concentrará el 46% de las consultas. Los senadores opositores solicitaron información sobre el nivel de actividad, la evolución de las tarifas, el endeudamiento público, el esquema impositivo y los planes de privatización impulsados por el Ejecutivo. También exigirán precisiones sobre la situación de la industria, la paralización de obras públicas y el mantenimiento de las rutas nacionales.

Estos asuntos representan algunos de los principales puntos de fricción entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, que vienen reclamando explicaciones sobre el impacto de las políticas de ajuste en la actividad productiva, la infraestructura y los servicios públicos.

Otro capítulo importante estará relacionado con el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovello. Los legisladores buscarán respuestas sobre jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales. Las consultas también alcanzarán al área de Salud, especialmente por el funcionamiento del PAMI, la situación de los hospitales públicos y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

En este último punto, los senadores pretenden conocer los alcances de los cambios previstos en el Presupuesto 2027 y sus posibles consecuencias sobre la atención y los mecanismos de asistencia.

Sin embargo, la presentación no estará limitada a cuestiones estrictamente administrativas. Entre los asuntos que podrían generar mayores dificultades para el funcionario aparecen pedidos de información vinculados con la actividad en la Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro. Los legisladores quieren conocer cómo funcionaron los controles migratorios durante sus movimientos en el país y si recibió algún tipo de asistencia oficial para facilitar sus desplazamientos.

También deberá responder sobre la salida de Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La oposición buscará precisiones sobre las circunstancias de su alejamiento y las implicancias institucionales de ese episodio.

La convocatoria fue posible después de una negociación entre los distintos sectores del Senado. El bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, había reclamado la presencia del jefe de Gabinete, mientras que las gestiones de Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, permitieron establecer una fecha consensuada.

La exposición tendrá, además, una dimensión política adicional: funcionará como antesala del debate previsto para el jueves, cuando la Cámara alta abordará la reforma electoral promovida por el Gobierno. Se trata de una iniciativa relevante para la estrategia legislativa de Milei y para las negociaciones que el oficialismo mantiene con los gobernadores.

En ese escenario, Santilli deberá combinar la defensa de la gestión con la necesidad de ofrecer respuestas concretas a una oposición que buscará aprovechar la instancia para exponer las principales controversias de la administración nacional.