Victoria Villarruel cuestionó las explicaciones de Pablo Quirno sobre el cierre de empresas

La vicepresidente reclamó explicaciones por los gastos de catering de Cancillería

Quirno atribuyó parte de los cierres empresariales al paso de emprendimientos unipersonales al trabajo autónomo

El canciller vinculó la informalidad laboral con la presión impositiva acumulada durante gobiernos anteriores

Villarruel defendió las incompatibilidades legales que impiden al Presidente y al vice percibir otros ingresos laborales

La titular del Senado aseguró que redujo la planta en 1.300 personas y generó un ahorro de 30.000 millones de pesos

La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a exteriorizar sus diferencias con integrantes del Gobierno y esta vez puso el foco en el canciller Pablo Quirno. A partir de las declaraciones del ministro sobre el cierre de empresas y la evolución del empleo, la titular del Senado cuestionó su argumentación y le reclamó que explicara los gastos de la Cancillería, en particular los destinados a servicios de catering. El intercambio volvió a dejar expuestas las diferencias dentro del oficialismo en torno al discurso de austeridad que sostiene la administración nacional.

La controversia se originó durante la participación de Quirno en un programa televisivo, donde fue consultado por la situación de las empresas argentinas y las aproximadamente 32.000 unidades productivas que dejaron de operar. El funcionario relativizó el alcance de esa cifra al señalar que una parte importante de los cierres correspondía a emprendimientos unipersonales cuyos titulares habían pasado a desempeñarse como trabajadores autónomos.

Según explicó, ese movimiento también debía contemplarse al analizar las estadísticas laborales, debido a que algunos trabajadores que anteriormente desarrollaban sus actividades dentro de estructuras empresariales habían continuado por cuenta propia. En ese contexto, sostuvo que se había registrado un incremento del empleo por esa vía y destacó la evolución de los salarios reales, particularmente en el segmento no formal.

El canciller también vinculó la situación con la presión impositiva acumulada durante administraciones anteriores, a la que responsabilizó por incentivar la salida de trabajadores y pequeños emprendimientos del sistema formal. Su explicación buscó poner en perspectiva los números de cierres empresariales y señalar que no todos representaban necesariamente una pérdida definitiva de actividad económica.

Sin embargo, la interpretación del ministro provocó una reacción de Villarruel, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el enfoque elegido por el titular del Palacio San Martín. La vicepresidente consideró que sus argumentos no ofrecían una explicación suficiente sobre la situación económica y desplazó la discusión hacia el funcionamiento de la propia Cancillería.

En su publicación, sostuvo que Quirno estaba justificando una situación difícil de defender y planteó que debería haber dedicado parte de sus declaraciones a explicar los gastos destinados al catering del organismo. Además, recordó que la austeridad había sido uno de los compromisos centrales asumidos por La Libertad Avanza durante la campaña electoral.

El señalamiento introdujo un nuevo elemento en la discusión interna del oficialismo: la exigencia de que los criterios de reducción del gasto público también alcancen a las dependencias del Poder Ejecutivo y no se limiten a determinados organismos o estructuras estatales.

La intervención de Villarruel derivó, además, en un segundo enfrentamiento, esta vez con un usuario identificado con La Libertad Avanza, que le reclamó que donara parte de sus ingresos y profundizara los recortes en el Senado. El cuestionamiento apuntó directamente a la remuneración de la vicepresidente y a las medidas de ajuste implementadas en la Cámara alta.

La respuesta fue inmediata. Villarruel rechazó el planteo y explicó que el Presidente y la vicepresidente tienen incompatibilidades legales que les impiden ejercer sus profesiones, percibir honorarios o desarrollar otras actividades remuneradas. De esa manera, cuestionó que se le reclamara donar ingresos provenientes de actividades que no está habilitada a realizar mientras ocupa su cargo.

La titular del Senado aprovechó el intercambio para defender la política de reducción de personal que impulsó en la Cámara alta. Aseguró que durante su gestión se consiguió disminuir la planta en 1.300 personas sin recurrir a juicios laborales y que esa medida permitió generar un ahorro de 30.000 millones de pesos.

También rechazó las críticas sobre la falta de austeridad en el Senado y sostuvo que los resultados de la reorganización administrativa demostraban el alcance de los recortes realizados. Su respuesta buscó trasladar la discusión desde su remuneración personal hacia las decisiones de administración presupuestaria adoptadas en el ámbito legislativo.

Los dos intercambios dejaron planteados distintos aspectos de la discusión sobre el ajuste dentro del oficialismo. Por un lado, la interpretación de los indicadores de actividad económica y empleo que expuso Quirno; por otro, el alcance de los controles sobre los gastos de los organismos públicos y la aplicación de los criterios de austeridad.

La nueva intervención de Villarruel volvió a mostrar que sus cuestionamientos no se limitan a diferencias institucionales, sino que también alcanzan las explicaciones económicas y las decisiones administrativas de funcionarios del propio Gobierno. Esta vez, el destinatario fue el canciller, aunque el debate terminó extendiéndose al funcionamiento del Senado y a las restricciones que rigen sobre los ingresos de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.