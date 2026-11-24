Gustavo Neffa estimó que el dólar mayorista podría llegar a $1.700 durante diciembre.

El economista atribuyó la presión cambiaria al avance de la dolarización y a la estacionalidad previa al verano.

La falta de acceso al crédito internacional complica el financiamiento de los vencimientos de 2027.

El superávit comercial no garantiza una acumulación suficiente de reservas por la demanda privada de dólares.

La depreciación del real brasileño agrega presión sobre la política cambiaria argentina.

Neffa advirtió que el Banco Central deberá administrar la suba del dólar sin comprometer aún más sus reservas.

La creciente demanda de divisas, la incertidumbre financiera y las dificultades para acumular reservas podrían llevar al dólar mayorista hasta los $1.700 durante diciembre. Esa es la proyección del economista Gustavo Neffa, director de Research for Traders, quien considera que las condiciones del mercado cambiaron en las últimas semanas y que el Gobierno deberá administrar una presión cambiaria que podría intensificarse antes del verano.

El especialista sostiene que el proceso de dolarización continúa activo y que la demanda de moneda extranjera suele aumentar durante los meses de mayor estacionalidad. Aunque considera que el tipo de cambio podría encontrar un límite en la capacidad de intervención del Banco Central, advierte que una defensa demasiado intensa tendría un costo elevado para las reservas, cuyo nivel neto, según la estimación mencionada por el economista Federico Machado, se ubica en torno a los 10.103 millones de dólares.

Neffa atribuye el deterioro reciente de los activos argentinos a una combinación de factores internacionales y problemas domésticos. La mayor aversión al riesgo en los mercados globales, inicialmente vinculada con las dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial, terminó extendiéndose a distintos instrumentos financieros. En ese contexto, la Argentina volvió a quedar entre los mercados más castigados de la región.

A esa presión se sumaron los resultados económicos locales. El segundo y el tercer trimestre estuvieron marcados por la recesión, mientras que las necesidades de financiamiento para el próximo año generan interrogantes entre los inversores. Para el economista, el principal problema no pasa tanto por la posibilidad de una recuperación de la actividad, que espera para el último trimestre, sino por la capacidad del Gobierno para conseguir los dólares necesarios para afrontar sus compromisos.

La Argentina continúa sin acceso al mercado internacional voluntario de deuda desde la asunción de Javier Milei. Aunque el equipo económico consiguió financiamiento mediante emisiones bajo legislación argentina y acuerdos de recompra, el encarecimiento del crédito vuelve más compleja la posibilidad de refinanciar los vencimientos futuros. Neffa recordó que el Gobierno tampoco aprovechó la oportunidad cuando el riesgo país se encontraba cerca de los 400 puntos y consideró difícil que pueda concretar una emisión externa en las condiciones actuales.

El superávit comercial y el resultado fiscal positivo tampoco garantizan, a su juicio, una acumulación suficiente de reservas. El especialista proyectó exportaciones netas positivas por unos 28.000 millones de dólares este año y alrededor de 23.000 millones el próximo, pero señaló que una parte importante de las divisas termina destinada a la dolarización privada. Ese comportamiento, sostuvo, constituye una dificultad persistente para fortalecer las tenencias del Banco Central.

En materia cambiaria, Neffa considera que el Gobierno enfrenta una disyuntiva entre sostener un dólar contenido y evitar un mayor deterioro de las reservas. La depreciación del real brasileño también introduce presión sobre la política local, debido a la importancia de Brasil como principal socio comercial argentino. Sin embargo, el economista relativizó el argumento de que el tipo de cambio actual implique necesariamente un problema de competitividad y planteó que el costo de mantenerlo bajo debe evaluarse frente a una inflación que todavía ronda el 2% mensual.

El especialista también cuestionó que la política cambiaria pueda convertirse por sí sola en un instrumento suficiente para reducir la inflación. A su entender, persisten factores estructurales, como los aumentos preventivos de precios y la pérdida de credibilidad del programa económico. En ese marco, advirtió que las expectativas inflacionarias no se modifican automáticamente por la estabilidad del dólar ni por el equilibrio fiscal.

Sobre el programa financiero de 2027, Neffa consideró que el equipo económico necesita cerrar alternativas concretas de financiamiento. Mencionó la posibilidad de renovar el respaldo del Tesoro de Estados Unidos mediante mecanismos de asistencia y sostuvo que la llamada “bazuca de dólares” tendría como principal objetivo contener las presiones cambiarias antes de las elecciones. No obstante, advirtió que el Banco Central no podría intervenir sin límites, porque una defensa prolongada del tipo de cambio implicaría resignar reservas.

El economista también vinculó la incertidumbre financiera con las expectativas políticas. Según su interpretación, los inversores incorporan a los precios el riesgo de un cambio de orientación económica después de las elecciones de 2027. Al mismo tiempo, señaló que el estancamiento de la actividad, la debilidad del consumo y las dificultades de los sectores que no están vinculados con las exportaciones representan desafíos para el Gobierno.

En ese escenario, Neffa consideró factible que el dólar mayorista alcance los $1.700 en diciembre, por encima de las previsiones anteriores del mercado. Su proyección contempla que la presión cambiaria se mantenga durante las próximas semanas y que recién hacia el cierre del año pueda aparecer un rebote en los activos financieros.