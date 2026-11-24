El empresario del biodiésel agradeció que su nombre apareciera como posible postulante para 2027, aunque evitó confirmar una decisión. Además, destacó la gestión de Maximiliano Pullaro y dejó entrever que, si alguna vez decide competir, lo haría por fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

La posibilidad de que Federico Pucciarello se convierta en candidato a gobernador de Santa Fe comenzó a perder fuerza luego de que el propio empresario evitara dar señales concretas sobre una eventual participación en la política provincial.

Durante una entrevista en el podcast La Fábrica, conducido por Román Guajardo, dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe, Pucciarello fue consultado sobre la postulación que habría impulsado el senador peronista Armando Traferri.

Entre risas y agradecimientos por haber sido considerado para ese desafío, el empresario dejó en claro que todavía no tomó una determinación. Incluso señaló que continuará analizando la posibilidad junto a su familia y resumió su postura con una frase que dejó margen para distintas interpretaciones: "No es no, pero no es sí".

Sin embargo, detrás de esta eventual candidatura también aparecen interrogantes dentro del peronismo santafesino. Algunos sectores nunca consideraron firme la posibilidad de que Pucciarello encabezara una propuesta electoral y vinculan la instalación de su nombre con las negociaciones relacionadas con el futuro de la refinería de San Lorenzo.

El proyecto contempla la reconversión de la antigua planta de YPF, una iniciativa que involucra al empresario y a la petrolera estatal. Para avanzar, también sería necesario contar con el aval del gobierno de Maximiliano Pullaro, debido a los compromisos y pasivos ambientales que arrastra el predio.

Durante la entrevista, Pucciarello también tuvo palabras de reconocimiento hacia el mandatario provincial. "Tengo una excelente relación con Maxi", expresó, al tiempo que destacó su gestión al frente de Santa Fe.

Por otra parte, dejó una definición política que agrega incertidumbre sobre su posible desembarco electoral: sostuvo que, si alguna vez decide presentarse como candidato, lo haría a través de un "movimiento santafesino" y no bajo la estructura de un partido tradicional.

De esta manera, la posibilidad de una candidatura de Pucciarello para 2027 continúa sin definiciones. Sus declaraciones, el vínculo que mantiene con Pullaro y las especulaciones sobre el proyecto de la refinería mantienen su nombre dentro de la conversación política provincial.