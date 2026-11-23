El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este domingo en la capital provincial el acto central por los 240 años del nacimiento del Brigadier Estanislao López, una figura fundamental de la historia santafesina y de la organización nacional.

La ceremonia se desarrolló en la histórica casa donde vivió y murió el Brigadier, espacio elegido para recordar su trayectoria política y militar y destacar la vigencia de sus ideales en la Argentina actual.

Durante su discurso, Pullaro sostuvo que la importancia de López trasciende las fronteras provinciales y que su lucha estuvo vinculada con la construcción de un país organizado bajo principios federales. En ese marco, resaltó el reconocimiento otorgado por el Congreso de la Nación, que mediante la Ley 27.827 lo declaró Héroe Nacional.

El mandatario destacó que el Brigadier defendió una concepción de país en la que las provincias tuvieran participación y reconocimiento en las decisiones nacionales. También relacionó aquella lucha histórica con la identidad de Santa Fe y su capacidad para superar situaciones adversas.

En esa línea, hizo referencia al significado de la expresión Santa Fe Invencible, señalando que representa la fortaleza de una sociedad que logra recuperarse frente a las dificultades y continúa trabajando por su desarrollo.

Pullaro también aprovechó la oportunidad para plantear la importancia de profundizar el federalismo en la distribución de los recursos nacionales. Consideró que las riquezas generadas en las provincias deben traducirse en inversiones, infraestructura y mejores oportunidades para sus habitantes.

Además, vinculó el pensamiento de Estanislao López con la necesidad de fortalecer la educación pública y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado entre las distintas regiones del país.

El legado del Brigadier y la identidad santafesina

Las actividades conmemorativas comenzaron en la Plaza 25 de Mayo, donde se realizó el arrío de las banderas. Posteriormente, una marcha de antorchas acompañó el recorrido hasta la Casa del Brigadier, donde tuvo lugar el acto oficial.

Participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, autoridades provinciales y municipales, descendientes de Estanislao López y vecinos que se acercaron a compartir la jornada.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, recordó el nacimiento del Brigadier en 1786 y destacó su protagonismo en la historia política e institucional del país.

El jefe municipal también relacionó su legado con la situación que atraviesa actualmente la ciudad frente a la emergencia hídrica. En ese contexto, valoró el trabajo coordinado con el Gobierno provincial y destacó la importancia de la planificación y la colaboración para afrontar los problemas.

Poletti sostuvo que el concepto de Santa Fe Invencible no significa estar libre de dificultades, sino contar con una sociedad capaz de organizarse, recuperarse y salir adelante mediante el esfuerzo colectivo.

A su turno, Ariel Fernández, presidente del Instituto Lopeciano, puso en valor el trabajo institucional que permitió impulsar el reconocimiento nacional de Estanislao López como Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino.

También remarcó que mantener viva su memoria implica continuar difundiendo sus ideas sobre la equidad territorial, el desarrollo de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones.

La Semana Invencible se despide con música y tradición

Las celebraciones tendrán su cierre este lunes a partir de las 18, en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, con una programación artística que reunirá música, danza y expresiones representativas de la cultura popular argentina.

Entre las propuestas previstas se encuentra la presentación de la delegación oficial santafesina que participó del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026. También actuarán las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, grupos de danzas tradicionales y el conjunto Son de Río.

La jornada contará además con las actuaciones de Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi.

El espectáculo central estará protagonizado por Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, quienes presentarán “Agitando pañuelos”, una propuesta artística dedicada al folclore nacional y a las canciones más representativas del repertorio popular.

De esta manera, Santa Fe concluirá una semana de actividades destinada a recordar a uno de sus máximos referentes históricos y a mantener vigente una discusión que atraviesa generaciones: la construcción de una Argentina verdaderamente federal.