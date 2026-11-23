Después de la última fecha FIFA con la Selección argentina, Lionel Scaloni volvió a ponerse a prueba sobre la bicicleta. El entrenador participó del Gran Fondo de los Siete Lagos, una de las competencias más destacadas del ciclismo nacional, y consiguió un lugar en el podio de su categoría. Además, su resultado le aseguró la clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027.

El técnico completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Ese registro le permitió alcanzar el tercer puesto en la categoría M45-49, en una llegada muy pareja: terminó a apenas tres segundos del segundo y a 28 del ganador.

Scaloni no estuvo solo. También participaron integrantes del cuerpo técnico de la Selección argentina, entre ellos Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín.

La competencia convocó a cerca de 2.500 ciclistas y tuvo una particularidad: por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo.

El momento de la premiación de Scaloni en el Gran Fondo de los Siete Lagos

Cómo nació la pasión de Lionel Scaloni por el ciclismo

Tiempo atrás, el entrenador había contado cómo comenzó su relación con la bicicleta. Durante su estadía en Mallorca, donde vive, conoció al extenista español Carlos Moyá, quien le sugirió acercarse al ciclismo después de su retiro del deporte profesional.

“Me dijo: ‘Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’”, recordó Scaloni. Según explicó, después de tantos años dedicados al fútbol encontró en esta actividad una manera diferente de mantenerse activo y seguir disfrutando de la competencia.

“Al final competís contra vos mismo, que está bueno también”, resumió.

Cuándo se disputará el Mundial de Gran Fondo 2027

El Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027 se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto de 2027 en Francia, con actividades previstas en las localidades de Thônes y La Clusaz, en la región de Alta Saboya.

El cronograma anunciado contempla las siguientes pruebas:

22 de agosto: contrarreloj individual, sobre un recorrido de 12,7 kilómetros.

24 de agosto: prueba principal de Gran Fondo, de 115 kilómetros.

24 de agosto: también se disputará la prueba de Medio Fondo, de 80 kilómetros.

La cita será parte del Campeonato Mundial de Ciclismo UCI 2027.