Diego Simeone volvió a hacer historia en el fútbol español. El entrenador argentino alcanzó un nuevo récord al convertirse en el técnico con más victorias en la historia de La Liga, luego del triunfo del Atlético de Madrid frente al Getafe este domingo.

Con este resultado, el Cholo llegó a los 345 partidos ganados en 567 encuentros dirigidos en el campeonato español y superó a Luis Aragonés, histórico entrenador del conjunto rojiblanco, quien había conseguido la misma cantidad de victorias, pero en 757 partidos.

Tras alcanzar la marca, Simeone expresó su satisfacción en conferencia de prensa: «Es una alegría enorme, no puedo negarlo». Además, respondió a las críticas que durante años lo señalaron como un entrenador defensivo con una frase contundente: «No se ganan 345 partidos defendiendo».

Desde su llegada al Atlético de Madrid en diciembre de 2011, el exentrenador de Racing, San Lorenzo, Estudiantes y River transformó la historia reciente del club y se consolidó como uno de los técnicos más importantes de Europa. Actualmente, también es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la institución, con 816 encuentros.

Durante su ciclo, consiguió títulos nacionales e internacionales, entre ellos dos Ligas de España, una Copa del Rey, una Supercopa española, dos Europa League y dos Supercopas de Europa. Además, condujo al equipo a dos finales de la Champions League.

Las declaraciones de Simeone tras alcanzar el récord

En la conferencia de prensa posterior al triunfo, el entrenador argentino destacó el trabajo colectivo que hay detrás de sus 345 victorias y agradeció a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria.

«Me gustaría ser más profundo, compartir este número, aunque no es un trofeo, con toda la gente que está detrás de estas 345 victorias. Mi mujer Carla es una fuente para que uno pueda llegar a este lugar. La gente que te acompaña, mis hijos y mis hijas, por el tiempo que les he sacado», expresó.

También hizo referencia a los futbolistas y colaboradores que formaron parte de su cuerpo técnico a lo largo de estos años: «Haber llegado a este lugar implica mucho trabajo detrás de muchos futbolistas que dieron la vida. Y de los que trabajaron conmigo: El Profe, el Mono, Vizcaíno, Vivas... Por eso quería ampliar a mucho más allá que explicar esa etiqueta de defensivo».

Los números y títulos del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

Desde que asumió en diciembre de 2011, Simeone se convirtió en el entrenador más importante de la historia reciente del Atlético y logró posicionarlo nuevamente entre los principales protagonistas del fútbol europeo, compitiendo con Real Madrid y Barcelona.

En total, consiguió ocho títulos oficiales al frente del equipo rojiblanco:

Dos Ligas de España: 2013/14 y 2020/21.

Una Copa del Rey: 2012/13.

Una Supercopa de España: 2014.

Dos Europa League: 2011/12 y 2017/18.

Dos Supercopas de Europa: 2012 y 2018.

A estos logros se suman las dos finales de Champions League disputadas en 2014 y 2016, ambas frente al Real Madrid.

Con más de 15 años al frente del Atlético, Simeone continúa ampliando su legado y sumando récords a una trayectoria que ya lo ubica entre los entrenadores más destacados de la historia del fútbol español.