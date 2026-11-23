La ruptura de Marta Fort continúa dando que hablar. En medio de las repercusiones por el final de su relación, Wanda Nara reveló que mantuvo una conversación privada con la influencer para acompañarla en este difícil momento. Además, contó qué consejos le dio durante una grabación de MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con un cronista de Infama (América), la conductora habló sobre el vínculo que construyó con la hija de Ricardo Fort y destacó su dedicación en el reality gastronómico. “Me parece una chica divina, me parece amorosa. La conozco, sé lo que está trabajando, sé del esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí”, comentó.

Por otra parte, al ser consultada sobre las declaraciones que el exnovio de Marta hizo públicamente, Wanda no ocultó su desacuerdo con la actitud del joven. “Que un hombre hable así de una chica, no me cayó bien”, manifestó, en alusión a las cuestiones personales y las acusaciones que Juan Manuel Ramírez expuso sobre su expareja.

La mediática también contó que se convirtió en una especie de confidente de Martita y que aprovechó la oportunidad para darle algunos consejos sobre cómo atravesar esta etapa. “Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute. Que no se enganche”, le recomendó.

Incluso, Wanda sorprendió al revelar que la influencer ya tenía expectativas de formalizar su relación anterior. “Ella ya hablaba hasta de casamiento, imaginate...”, contó. Y entre risas agregó: “Cinco veces le dije ‘qué casamiento ni casamiento’”.

Cómo fue la escandalosa separación de Martita Fort y Juan Manuel Ramírez

Marta Fort comunicó el final de su relación con Juan Manuel Ramírez a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, la separación adquirió mayor repercusión cuando la hija de Ricardo Fort comenzó a contar públicamente algunos detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados.

En una conversación con Rodrigo Bar, la influencer reveló que hacía dos semanas que no se veían y cuestionó que su expareja hubiera elegido terminar el vínculo mediante un mensaje.

Además, aseguró que había intentado solucionar los problemas de la relación, aunque finalmente no consiguió revertir la situación. “Soy mucho plato para un pibe inseguro”, disparó. También rechazó categóricamente las versiones que la vinculaban con una supuesta infidelidad: “Nunca le fui infiel”.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando Marcela Baños aseguró que Juan Manuel habría engañado a Marta durante un viaje a Uruguay. Frente a esa versión, la influencer reaccionó y lanzó un desafío: “Mandame foto de la chica y te cuento todo”.

Por su parte, Ramírez también realizó fuertes declaraciones sobre los hábitos y el estilo de vida de su expareja. Entre otras cuestiones, afirmó que Marta gastaba miles de dólares en cenas y que consumía alcohol todos los días. Desde su entorno, además, cuestionaron la versión de la influencer y sostuvieron que había sido él quien tomó la decisión de ponerle fin a la relación.