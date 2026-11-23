La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) deberá ejecutar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara por inadmisible el recurso presentado por la compañía y dejara firme la condena dictada en las instancias anteriores.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La sentencia establece que la empresa provincial debe comenzar los trabajos dentro de un plazo de 180 días, con el objetivo de adecuar el suministro domiciliario a los parámetros de calidad fijados judicialmente.

El expediente se inició en 2013, cuando un grupo de vecinos presentó una acción de amparo ante la preocupación por la presencia de arsénico en el agua destinada al consumo humano. Los estudios técnicos incorporados a la causa, entre ellos informes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, detectaron concentraciones de hasta 0,07 miligramos por litro.

Los demandantes reclamaron que se realizaran las obras necesarias para adecuar el servicio a los parámetros contemplados en el Código Alimentario Argentino, las referencias de la Organización Mundial de la Salud y otros estándares internacionales. Además de ABSA, la demanda incluyó a la Provincia de Buenos Aires, por su responsabilidad sobre el acuífero utilizado para abastecer a la población.

En 2021, el titular del Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 del Departamento Judicial de Mercedes ordenó a la compañía iniciar, dentro de los 180 días, los trabajos destinados a garantizar la calidad microbiológica y fisicoquímica del agua. El fallo estableció que la concentración de arsénico no debía superar los 0,01 miligramos por litro y dispuso controles sobre otros componentes, como nitratos, flúor y sólidos disueltos.

ABSA cuestionó esa decisión al sostener que la obligación impuesta afectaba la autonomía regulatoria provincial. También argumentó que el parámetro de calidad exigido no estaba contemplado, según su interpretación, en la legislación vigente.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó la apelación de la empresa y confirmó la sentencia. Posteriormente, la Suprema Corte bonaerense también desestimó el recurso extraordinario presentado por la compañía.

La presentación ante el máximo tribunal nacional tampoco prosperó. Al declarar inadmisible el planteo, la Corte Suprema dejó firme la obligación de realizar las obras y descartó que el recurso de ABSA pudiera modificar lo resuelto en las instancias anteriores.

De esta manera, continúa vigente la orden judicial que exige adecuar la calidad del agua distribuida en Bragado, con límites específicos para el arsénico y controles sobre otros componentes del suministro.