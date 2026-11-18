La responsabilidad penal por la muerte de una adolescente de 15 años atacada por dos perros dogo argentino quedó establecida en una condena de ocho años y un mes de prisión efectiva. La Cámara 1 en lo Criminal y Correccional de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la sentencia y ratificó que el dueño de los animales actuó con dolo eventual, al conocer su peligrosidad y no adoptar las medidas necesarias para evitar un desenlace fatal.

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2023 en el barrio Estación Flores, cuando los dos perros escaparon de la vivienda del condenado a través del portón y atacaron a la joven. Las mordeduras le provocaron lesiones graves que derivaron en un shock hipovolémico y causaron su muerte. Durante el mismo episodio, un vecino que intentó socorrerla también fue atacado y sufrió heridas en el rostro.

El tribunal consideró que el hombre había incumplido las obligaciones vinculadas con la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos. El camarista José Alberto Martín Pueyrredón, autor del voto al que adhirieron Mario Capdevila y Gustavo Ispani, sostuvo que el acusado no tomó los recaudos ni tuvo los cuidados necesarios para garantizar la seguridad de terceros.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el rechazo al planteo de la defensa, que buscaba encuadrar el episodio como una imprudencia consciente o un homicidio culposo. Los jueces entendieron que las circunstancias acreditadas permitían sostener una calificación más grave, debido al conocimiento que tenía el dueño sobre la agresividad de sus perros y los riesgos que representaban.

En ese sentido, la sentencia destacó que los animales ya habían protagonizado ataques contra otros animales y vecinos del barrio. Además, el condenado había sido objeto de actuaciones contravencionales que culminaron con una resolución condenatoria que, según los fundamentos, no cumplió. Para la Cámara, esos antecedentes demostraban que el riesgo de nuevos ataques era conocido y que la muerte o las lesiones no podían considerarse consecuencias meramente casuales.

Los magistrados también cuestionaron que el hombre se hubiera ausentado de su domicilio sin implementar las medidas de seguridad exigidas. A partir de esa conducta, señalaron que tenía el deber de controlar la fuente de peligro bajo su responsabilidad y evitar que los animales causaran daños.

La Cámara concluyó que el acusado obró con dolo eventual respecto de la muerte de la adolescente y las lesiones sufridas por el vecino, al representarse la posibilidad de esos resultados y no actuar para impedirlos.

En paralelo, el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda civil presentada por la madre de la víctima. Como consecuencia, ordenó el pago de una indemnización superior a los 34 millones de pesos por daño moral, pérdida de chance futura y gastos derivados del hecho.