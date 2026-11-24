El embarazo tiene tiempos biológicos propios. Mientras una gestación a término suele durar entre las 37 y las 41 semanas, todo nacimiento que ocurre antes de la semana 37 se considera prematuro. A partir de ese momento, comienza un proceso que requiere atención especializada y cuidados específicos, ya que el grado de maduración del bebé influye directamente en su evolución.

Dentro de la prematuridad existen distintas categorías: los prematuros extremos, que nacen antes de las 28 semanas; los muy prematuros, entre las semanas 28 y 31; y los prematuros moderados o tardíos, que llegan al mundo entre las semanas 32 y 36. Cada grupo presenta diferentes niveles de vulnerabilidad y necesidades médicas.

La Dra. Juliana Moren (M.N. 108042), jefa del Servicio de Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral, y la Dra. Carola Capelli (M.P. 56495), subjefa del Servicio de Neonatología y coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, explican que el pronóstico no depende únicamente de la edad gestacional. También intervienen el peso al nacer, las causas que provocaron el adelanto del parto y la calidad de los cuidados médicos recibidos.

La importancia de cada semana de gestación

Durante las últimas semanas del embarazo, el organismo del bebé completa procesos fundamentales de maduración. Entre ellos se encuentran el desarrollo de los pulmones, el cerebro, el intestino y el sistema inmunológico. Además, acumula grasa corporal para regular su temperatura y desarrolla la capacidad de coordinar la succión, la deglución y la respiración.

“Cada día ganado dentro del útero se traduce en menos tiempo de terapia intensiva y menor riesgo de complicaciones”, resume Moren.

Entre los problemas de salud que pueden presentar los recién nacidos prematuros se encuentran las dificultades respiratorias, las infecciones, las hemorragias cerebrales y las complicaciones intestinales graves.

Los controles prenatales cumplen un papel fundamental para detectar posibles factores de riesgo. Entre ellos se encuentran los antecedentes de parto prematuro, los embarazos múltiples, el cuello uterino corto, determinadas infecciones, la hipertensión y la preeclampsia. Sin embargo, un nacimiento prematuro también puede producirse en mujeres que no presentan antecedentes ni factores de riesgo identificables.

Cuando existe la posibilidad de que el parto se adelante, los profesionales buscan prolongar el embarazo tanto como sea posible, siempre que esto no represente un peligro para la madre o el bebé.

Para lograrlo, pueden recurrir a distintas intervenciones. Los corticoides prenatales ayudan a acelerar la maduración pulmonar; el sulfato de magnesio brinda protección neurológica en determinados nacimientos muy prematuros; y algunos medicamentos permiten reducir temporalmente las contracciones para ganar tiempo.

No obstante, hay situaciones en las que continuar con el embarazo implica un riesgo mayor. Una preeclampsia grave, una infección intrauterina, un desprendimiento de placenta o alteraciones en el crecimiento fetal pueden hacer necesario adelantar el nacimiento. En esos casos, la prioridad es preservar la salud de la madre y del bebé.

Cafeína, contacto piel con piel y otras medidas que mejoran la atención neonatal

Entre las intervenciones que pueden marcar una diferencia desde el nacimiento se encuentra el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Cuando las condiciones clínicas lo permiten, se recomienda esperar al menos un minuto antes de pinzarlo.

Ese tiempo adicional favorece el paso de sangre desde la placenta hacia el recién nacido, contribuye a mejorar sus reservas de hierro y puede reducir la necesidad de transfusiones, además de favorecer su estabilidad circulatoria.

Otra herramienta utilizada en neonatología es la cafeína, aunque su aplicación médica puede resultar llamativa. Se administra para tratar las pausas respiratorias que aparecen con frecuencia en los bebés prematuros debido a la inmadurez de su sistema nervioso.

“Estimula el centro respiratorio, ayuda a que respiren de manera más regular y acorta el tiempo que requieren asistencia ventilatoria”, explica Capelli.

También se emplean cubiertas de polietileno para evitar la pérdida excesiva de calor corporal, una medida especialmente importante porque los recién nacidos prematuros tienen dificultades para regular su temperatura.

En los últimos años, además, cambió la forma de abordar el cuidado de estos bebés. El contacto piel con piel con la madre o el padre dejó de considerarse una práctica secundaria y pasó a formar parte del tratamiento cuando las condiciones clínicas lo permiten.

Este contacto puede contribuir a estabilizar la temperatura, la respiración y la frecuencia cardíaca, favorecer la lactancia y reducir el estrés del recién nacido. Incluso algunos bebés que necesitan asistencia respiratoria, sondas o monitoreo permanente pueden realizarlo bajo supervisión del equipo de salud.

Por qué es falso que sea mejor nacer de siete meses que de ocho

Una de las creencias populares más extendidas sobre la prematuridad sostiene que es preferible que un bebé nazca de siete meses antes que de ocho. Sin embargo, no existe ningún fundamento médico que respalde esta afirmación.

“Esto es completamente falso”, advierte Capelli.

Siempre que no haya complicaciones que obliguen a adelantar el parto, cuanto más tiempo permanezca el bebé dentro del útero, mayores serán sus posibilidades de completar la maduración de sus órganos y reducir el riesgo de complicaciones.

Otra idea equivocada es que un recién nacido prematuro puede recibir el alta hospitalaria apenas alcanza los dos kilos de peso. En realidad, el peso es solo uno de los aspectos que se evalúan. Para regresar a casa, el bebé debe poder mantener su temperatura corporal, alimentarse correctamente, aumentar de peso de manera sostenida y respirar de forma estable.

También existe confusión respecto del calendario de vacunación. En general, los bebés prematuros reciben las vacunas según su edad cronológica, es decir, el tiempo transcurrido desde el nacimiento, y no de acuerdo con su edad corregida.

Esta última se utiliza para evaluar el crecimiento y los distintos hitos del desarrollo durante los primeros años de vida. Permite considerar las semanas que faltaron para completar las 40 semanas de gestación y realizar un seguimiento más adecuado.

Por último, nacer prematuramente no significa necesariamente que el niño tendrá secuelas o dificultades durante su desarrollo. Si bien los riesgos aumentan cuanto menor es la edad gestacional al momento del nacimiento, muchos bebés evolucionan favorablemente gracias a los avances en medicina neonatal, los tratamientos disponibles y el seguimiento especializado después del alta.