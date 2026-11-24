Manchester United vive una crisis histórica: nueve partidos sin ganar y Lisandro Martínez, en el centro de las críticas

El presente del Manchester United atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. La contundente derrota por 4-0 frente al Liverpool en Anfield profundizó la crisis futbolística del equipo y extendió a nueve la cantidad de partidos consecutivos sin victorias en la Premier League. Se trata de una racha negativa que no tiene antecedentes desde la creación del torneo, en 1992. Con apenas ocho puntos de 33 posibles, el conjunto de Old Trafford ocupa el puesto 19 de la tabla y se encuentra en zona de descenso.

Un comienzo complicado para Mauricio Pochettino

La llegada de Mauricio Pochettino al banco de suplentes no consiguió generar el impacto esperado. Su debut quedó condicionado por una expulsión temprana que dejó al equipo con diez jugadores y facilitó el dominio del Liverpool, que terminó imponiéndose con una goleada.

Con este resultado, el United acumula cinco empates frente a Everton, Fulham, Tottenham, Leeds y Aston Villa, además de derrotas contundentes ante Manchester City, Bournemouth, Chelsea y Liverpool.

Para encontrar la última victoria en el campeonato inglés hay que remontarse al 30 de agosto, cuando consiguió imponerse frente al Ipswich Town.

La preocupación también se refleja en los antecedentes históricos: el club no atravesaba una sequía semejante en la máxima categoría del fútbol inglés desde la temporada 1989-90, cuando llegó a acumular 11 encuentros sin conseguir una victoria.

Peter Schmeichel y otras leyendas apuntaron contra Lisandro Martínez

La delicada situación deportiva del Manchester United también provocó fuertes cuestionamientos de algunas de las figuras históricas de la institución. Uno de los principales señalados fue Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina, cuyo rendimiento y liderazgo quedaron bajo la lupa.

Después de la derrota en Anfield, el exarquero danés Peter Schmeichel manifestó su malestar con el nivel del argentino y cuestionó su actitud dentro del campo de juego.

"Es un tipo que critica a la gente de arriba y a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mucho mejor que eso", expresó el histórico guardameta, quien también responsabilizó al defensor por su pasividad en al menos dos de los goles del Liverpool.

Schmeichel fue más allá de las críticas individuales y advirtió sobre el panorama general del equipo. Según su análisis, el United presenta señales preocupantes en la lucha por la permanencia y está lejos de contar con los futbolistas necesarios para construir un proyecto con aspiraciones de campeonato.

Sus declaraciones se sumaron a otros cuestionamientos realizados en las últimas semanas por referentes de la historia del club. Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Nicky Butt también expresaron sus reparos sobre el rendimiento de Martínez y lo señalaron entre los responsables de los problemas defensivos del conjunto inglés.

Los próximos desafíos del Manchester United

Con la necesidad urgente de revertir su situación, el equipo de Pochettino tendrá dos compromisos exigentes en los próximos días. El objetivo será recuperar confianza y comenzar a sumar puntos para salir de la parte baja de la clasificación.

Champions League: este miércoles, el Manchester United se enfrentará al Sporting Lisboa por la competencia continental. El equipo llega a este compromiso con seis puntos después de cuatro fechas disputadas.

Premier League: el sábado 28 regresará a Old Trafford para recibir al Brentford. Será un partido clave para intentar cortar la racha negativa y empezar a alejarse de los puestos de descenso.

La presión aumenta en Old Trafford y el margen de error es cada vez menor. Mientras Pochettino busca encontrar respuestas futbolísticas, Lisandro Martínez y el resto del plantel deberán afrontar un escenario marcado por los cuestionamientos y la urgencia de conseguir resultados.