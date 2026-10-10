Djokovic cayó en el Masters de Shanghái y quedó complicado en la carrera hacia las ATP Finals

Novak Djokovic quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái tras caer por 6-4 y 6-3 ante el polaco Hubert Hurkacz en su debut en el torneo. El serbio, de 39 años, no pudo sostener el nivel que había mostrado días atrás en Pekín y sufrió un duro golpe en la recta final de la temporada.

La derrota llegó después de que Nole conquistara el título número 102 de su carrera en el ATP 500 de Pekín, donde volvió a levantar un trofeo tras once meses sin consagraciones.

En Shanghái, Hurkacz se apoyó en la potencia de su servicio para dominar el primer set y mantuvo el control del encuentro hasta cerrar el triunfo en poco más de una hora y media.

Djokovic, entre el desgaste físico y la clasificación a las ATP Finals

Durante el partido, Djokovic evidenció dificultades físicas que condicionaron su rendimiento. El serbio no logró encontrar respuestas ante el juego del polaco y se despidió antes de lo esperado del penúltimo Masters 1000 del calendario 2026.

La derrota también complicó sus aspiraciones de clasificarse a las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Por el momento, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz ya tienen asegurada su participación en el certamen que cierra el calendario del circuito masculino.

El Masters de París, la última oportunidad de Djokovic

Con el resultado de Shanghái, Djokovic tendrá que apuntar al Masters 1000 de París, el último torneo de esa categoría de la temporada, que comenzará a principios de noviembre.

El certamen francés será una oportunidad clave para sumar triunfos y mejorar sus posibilidades de acceder a las ATP Finals. Para el serbio, el desafío será recuperarse físicamente y cerrar el año con resultados que le permitan mantenerse entre los protagonistas del circuito.