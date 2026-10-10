Marcos Rojo logró destrabar su pase ante la AFA y jugará en Estudiantes

La llegada de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata tuvo un desenlace favorable después de varias horas de incertidumbre. Tras el rechazo inicial de la AFA al pedido del club para habilitar al defensor, el propio futbolista intervino en las negociaciones y logró destrabar la situación ante las autoridades de la entidad.

El zaguero, de 36 años, dejó la práctica en City Bell para participar de las gestiones que finalmente permitieron conseguir la autorización. La resolución llegó sobre el cierre del plazo para presentar la lista de jugadores ante la Conmebol.

El principal obstáculo era el cupo excepcional que había solicitado el Pincha por la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca. En un primer momento, los organismos de control de la AFA y el sistema COMET rechazaron el pedido porque el tiempo estimado de recuperación del mediocampista uruguayo no alcanzaba el mínimo reglamentario de cuatro meses.

Sin embargo, después de las conversaciones entre el jugador, los dirigentes y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se aprobó una excepción que permitió habilitar a Rojo.

Cómo será el acuerdo entre Marcos Rojo y Estudiantes

La operación con Racing, club del que el defensor se desvinculó para concretar su regreso a Estudiantes, se mantuvo bajo las condiciones económicas acordadas previamente.

Racing recibirá cerca de 500.000 dólares, más incentivos sujetos al cumplimiento de objetivos, mientras que Rojo renunciará a deudas pendientes para formalizar su vínculo con el equipo platense hasta diciembre de 2027.

Por qué la llegada de Rojo es clave para Estudiantes

La incorporación del defensor representa un refuerzo importante para el equipo dirigido por Alexander Medina, especialmente de cara a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Estudiantes deberá afrontar el partido de ida con las bajas por suspensión de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, por lo que la presencia de Rojo adquiere especial relevancia para la planificación del cuerpo técnico.

De todos modos, el defensor no integrará la delegación que viajará para enfrentar a Central Córdoba por el Torneo Clausura. Después del desgaste de las últimas horas, el cuerpo técnico decidió darle tiempo para recuperarse y concentrarse en su puesta a punto de cara al compromiso internacional.