La revelación de Román Vega sobre Lamine Yamal

Román Vega, quien debutó con la Selección Argentina el pasado 30 de septiembre en el amistoso frente a Bolivia, habló sobre su experiencia en el equipo nacional y sorprendió con una revelación sobre Lamine Yamal, con quien compartió vestuario durante su etapa en el Barcelona.

El lateral izquierdo formó parte del Barcelona B durante la temporada 2022-2023, cuando el joven delantero español comenzaba a dar sus primeros pasos en el club catalán. A partir de esa experiencia, Vega recordó cómo era Yamal en aquel momento y reconoció que nunca imaginó que llegaría a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

En una entrevista exclusiva con DSports, el defensor argentino fue contundente al referirse al crecimiento del futbolista español: “No me imaginaba que Lamine llegara a ser lo que es, ni un poco”, confesó.

Luego, dio detalles de cómo era Yamal cuando todavía era un adolescente que intentaba ganarse un lugar en el Barcelona. “Tenía 15 años, no tenía un gramo de músculo y no era tan profesional, era muy chico él”, recordó Vega.

Sin embargo, también destacó que el delantero supo aprovechar la oportunidad que le dio la institución: “Pero bueno, el club le dio su lugar y evidentemente lo aprovechó”, agregó.

Actualmente, Yamal es una de las principales figuras de la Selección de España y del Barcelona, y aparece entre los nombres destacados en la discusión por los premios individuales más importantes del fútbol.

Román Vega también habló sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina

Durante la misma entrevista, Vega se refirió a uno de los momentos más especiales que vivió junto a Lionel Messi: la despedida del capitán ante el público argentino.

“Los buenos momentos se me quedan en el corazón y la cabeza. No lo quería molestar, pero verlo a él te hace crecer”, expresó el defensor, quien también contó la emoción que sintió al regresar a Rusia después de aquella experiencia.

“Me volví feliz a Rusia, era mi sueño verlo, poder tocarlo. Estaba en shock, no se me caían las lágrimas, pero lo disfruté mucho. En los reducidos no lo quería presionar, jaja”, relató.

Además, reveló que consiguió un recuerdo muy especial de ese encuentro: “Tengo la 33 firmada por el 10”, contó en referencia a la camiseta que le autografió Messi.

Por último, explicó cómo logró conseguir la firma del capitán argentino. “Me estaba por ir sin nada cuando vi que Tagliafico se le acercó con un fibrón y una remera. Ahí dije: ‘Me pongo atrás de él y que sea lo que Dios quiera’. Después empezaron a caer todos”, recordó Vega.