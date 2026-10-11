River ganó en el Monumental y Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría

River derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Clausura, y sumó tres puntos importantes en su objetivo de avanzar a los playoffs. El único gol del encuentro lo convirtió Marcos Acuña a los cinco minutos del primer tiempo, en una jornada que terminó con el descenso del conjunto cordobés.

El Millonario salió decidido a tomar la iniciativa y encontró la ventaja rápidamente. Ángel Correa desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Acuña conectó en el segundo palo. El defensor apareció en posición de delantero, superó al arquero Lautaro Herrera y puso en ventaja al equipo local.

Tras el gol, River mantuvo el control del partido, aunque le faltó precisión en los últimos metros para ampliar la diferencia. Estudiantes, por su parte, intentó mantenerse en partido y encontró en Herrera una de sus principales figuras. El arquero respondió ante las llegadas del conjunto de Núñez y evitó que la diferencia fuera mayor.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio volvió a la competencia oficial después de tres semanas sin jugar y consiguió un triunfo que le permite recuperar terreno en la Zona B.

Estudiantes de Río Cuarto descendió tras la derrota ante River

La caída en el Monumental tuvo consecuencias decisivas para Estudiantes de Río Cuarto. El León del Imperio necesitaba ganar para conservar sus posibilidades de permanecer en la máxima categoría, pero no logró revertir el resultado y terminó perdiendo la categoría.

El conjunto cordobés, conducido por Rubén Darío Forestello, llegaba al encuentro en una situación comprometida tanto en la tabla anual como en la de los promedios. La derrota frente a River terminó de definir su destino y marcó su regreso a la Primera Nacional.

Así, mientras el Millonario celebró una victoria clave en su lucha por meterse en los playoffs, Estudiantes de Río Cuarto se despidió de la Primera División tras caer en uno de los escenarios más importantes del fútbol argentino.